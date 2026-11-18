एनटीए से जुड़ी JEE, NEET UG और CUET जैसी बड़ी-बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने एडवाइजरी जारी की है. एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह परीक्षा आवेदन और एग्जाम के दिन किसी भी तरह की पहचान संबंधी परेशानी से बचने के लिए समय रहते अपने आधार कार्ड में बायोमैट्रिक अपडेट करवा लें. एजेंसी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन और परीक्षा केंद्रों पर एडमिशन से पहले उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक और फेशियल ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जाता है. अगर परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों के फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो पहचान के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते तो उन्हें एंट्री में देरी और लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है.

आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराना क्यों जरूरी?

उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति की उंगलियों के निशान, आंखों के पैटर्न और चेहरे की बनावट में बदलाव आता है. ऐसे में बचपन में बनवाए गए आधार कार्ड के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड बड़े होने पर लाइव स्कैनर से मेल नहीं खाते. वहीं यूआईडीएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बचपन में दो बार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी होता है. इसमें पहले अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 5 वर्ष की आयु में होता है. इसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ अपडेट होता है और दूसरा अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 15 साल की आयु में होता है. इसमें भी फिंगरप्रिंट, आइरिस और नया फोटोग्राफ अपडेट होता है. जिन छात्रों का आधार कार्ड 15 साल की आयु से पहले बना या अपडेट हुआ है, उनके लिए दूसरा अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी है.

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कितनी लगेगी फीस?

यूआईडीएआई के नियमों के तहत 15 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद किया जाने वाला दूसरा अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 15 से 17 साल की उम्र के बीच पूरी तरह फ्री है. वहीं अगर उम्मीदवार की उम्र 17 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो बायोमैट्रिक अपडेट कराने के लिए 125 रुपये का निर्धारित शुल्क देना होगा.

कैसे अपडेट करें आधार बायोमेट्रिक?

उम्मीदवार अपने नजदीकी अधिकृत नामांकन केंद्र, आधार सेवा केंद्र बैंक, पोस्ट ऑफिस में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर अपने नजदीकी आधार अपडेट केंद्र का पता लगाएं.

अब उपलब्धता के अनुसार अपॉइंटमेंट बुक करें.

वहीं केंद्र पर जाते समय अपना आधार कार्ड या आधार नंबर साथ ले जाएं.

वहीं केंद्र पर अधिकारी आपके फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और ताजा फोटोग्राफ कैप्चर करेंगे.

पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप जरूर लें.

एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर दर्ज अपडेट रिक्वेस्ट नंबर की मदद से माय आधार पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करें.

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