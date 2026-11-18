जब हम और आप अपने घरों में रजाई के अंदर बैठकर ठंड से बच रहे होते हैं, तब देश की सीमाओं पर तैनात हमारे जांबाज सिपाही हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी सीना ताने खड़े रहते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कथित फौजी का ऐसा ही भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है और आंखें भी नम हो रही हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय चारों तरफ घना अंधेरा और जमा देने वाली ठंड है. तापमान माइनस 10 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है. इसी कड़ाके की ठंड के बीच एक जवान बाहर सूखने के लिए टांगी गई अपनी वर्दी की हालत कैमरे पर दिखाता है.

बर्फ जमने से पत्थर जैसी सख्त हुई वर्दी, जवान के शब्दों ने झकझोर दिया दिल

वीडियो में साफ दिख रहा है कि अत्यधिक ठंड और बर्फ जमने के कारण जवान की वर्दी पूरी तरह से जम चुकी है और किसी गत्ते या लकड़ी की तरह सख्त होकर अकड़ गई है. जैसे ही जवान उस वर्दी को हाथ से मोड़ने या छूने की कोशिश करता है, उसमें से बर्फ टूटने की 'चड़-चड़' आवाज साफ सुनाई देती है.

इस बेहद कठिन परिस्थिति को दिखाते हुए जवान बेहद सादगी और दर्द भरे अंदाज में कहता है कि यह देखो भाई, बाहर लोगों को बस फौजियों की एक लाख रुपये सैलरी दिखती है, लेकिन इस सैलरी के पीछे की यह मेहनत, यह जमा देने वाली ठंड और ये हालात किसी को नहीं दिखते. जवान की यह एक लाइन सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को सीधा छू रही है.

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यूजर्स बोले, 'आपकी इस तपस्या का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते'

इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना के जवानों के जज्बे को सलाम कर रहे हैं...

एक यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, "भाई, रोंगटे खड़े हो गए. एक लाख तो क्या, करोड़ों रुपये देकर भी कोई माइनस 10 डिग्री की इस ठंड में ड्यूटी नहीं कर सकता. देश आपके इस बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा."

दूसरे यूजर ने लिखा, "जो लोग एसी कमरों में बैठकर फौजियों की सैलरी और सुविधाओं पर सवाल उठाते हैं, उन्हें यह वीडियो दिन में दस बार देखना चाहिए. असली हीरो यही हैं."

वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "जवान की वर्दी की वह 'चड़-चड़' आवाज बता रही है कि सीमा पर हालात कितने कठिन होते हैं. जय हिंद, भारतीय सेना को दिल से सलाम."

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