मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका सामने आया है. अगर आपने BDS, आयुर्वेद या होम्योपैथी की पढ़ाई की है और सरकारी विभाग में अधिकारी के पद पर काम करना चाहते हैं, तो यह भर्ती आपके लिए उपयोगी हो सकती है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने विभिन्न विभागों में डेंटल सर्जन, आयुर्वेद फिजिशियन और होम्योपैथिक फिजिशियन सहित अन्य पदों पर आवेदन निकाले हैं. इस भर्ती की खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के ग्रुप-A के राजपत्रित पदों पर काम करने का अवसर मिलेगा.

UPSC ने विज्ञापन संख्या 13/2026 के तहत कुल 13 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 4 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में जानिए आवेदन करने से पहले पदों की संख्या, योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जरुरी जानकारी.

13 पदों पर होगी भर्ती

UPSC की इस भर्ती में कुल 13 रिक्तियां निकाली गई हैं. इनमें सबसे ज्यादा पांच पद डेंटल सर्जन के लिए रखे गए हैं. इसके अलावा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) में आयुर्वेद फिजिशियन के दो और होम्योपैथिक फिजिशियन का एक पद शामिल है. वहीं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) में साइंटिस्ट-B के पांच पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी. इस तरह भर्ती में कुल चार तरह के पद शामिल हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी 13 पद मेडिकल के नहीं हैं, बल्कि इनमें आठ मेडिकल और पांच वैज्ञानिक पद हैं.

अलग-अलग पद के लिए अलग योग्यता

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग निर्धारित की गई है. डेंटल सर्जन के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से BDS की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ संबंधित राज्य या केंद्रीय डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है. आयुर्वेद फिजिशियन के लिए आयुर्वेद में डिग्री और संबंधित मेडिकल रजिस्टर में पंजीकरण होना चाहिए. वहीं होम्योपैथिक फिजिशियन के पद के लिए होम्योपैथी की मान्यता प्राप्त डिग्री और संबंधित रजिस्टर में नाम दर्ज होना जरूरी है. साइंटिस्ट-B के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास बॉटनी, हॉर्टिकल्चर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संबंधित विषय की मास्टर डिग्री होनी चाहिए.

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पदों के लिए निर्धारित उम्र सीमा

UPSC की इस भर्ती में आयु सीमा पद और आरक्षण श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई है. डेंटल सर्जन, आयुर्वेद फिजिशियन और होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए सामान्य तौर पर अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है. वहीं आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. साइंटिस्ट-B के पदों के लिए सामान्य और EWS वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष, OBC के लिए 38 वर्ष और SC वर्ग के लिए 40 वर्ष निर्धारित है. दिव्यांग उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट मिल सकती है. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले संबंधित पद की अधिसूचना में आयु संबंधी शर्तें जरूर देखनी चाहिए.

इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. UPSC जरूरत पड़ने पर भर्ती परीक्षा भी आयोजित कर सकता है. यानी सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है. आवेदनों की संख्या और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर आयोग उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू में उम्मीदवारों के विषय संबंधी ज्ञान, व्यावहारिक समझ और पद के लिए उपयुक्तता को देखा जाएगा.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले UPSC के ऑनलाइन भर्ती पोर्टल पर जाएं. यहां नए उम्मीदवार One Time Registration (OTR) और जरूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें. इसके बाद विज्ञापन संख्या 13/2026 को चुनें. जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका चयन करें. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें. मांगे गए दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. लागू होने पर 25 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट या PDF सुरक्षित रख लें.

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