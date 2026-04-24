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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाPM Internship Scheme 2026 : प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम में बड़ा अपडेट, बढ़ाया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

PM Internship Scheme 2026 : प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम में बड़ा अपडेट, बढ़ाया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

PM Internship Scheme 2026 : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है. इस योजना का मकसद युवाओं को बड़ी कंपनियों में काम सीखने का मौका देना है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Apr 2026 03:18 PM (IST)
PM Internship Scheme 2026 : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है. इस योजना का मकसद युवाओं को बड़ी कंपनियों में काम सीखने का मौका देना है.

PM Internship Scheme 2026: आज के समय में हर छात्र चाहता है कि पढ़ाई के साथ-साथ उसे कंपनियों में काम करने का असली एक्सपीरियंस भी मिले, जिससे नौकरी मिलने में आसानी हो. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PM Internship Scheme) शुरू की है. इस योजना का मकसद युवाओं को बड़ी कंपनियों में काम सीखने का मौका देना है, जिससे वे पढ़ाई पूरी करने से पहले ही इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकें. अब सरकार ने इस योजना में एक बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नियमों को आसान और ज्यादा छात्रों के लिए खोल दिया गया है. पहले इसमें सीमित छात्र ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब ज्यादा युवाओं को इसका फायदा मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम में अप्लाई कौन कर सकता है.

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पहले इस योजना में सिर्फ वही छात्र आवेदन कर सकते थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली हो, लेकिन अब नया नियम यह है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. इससे छात्रों को डिग्री खत्म होने से पहले ही काम का अनुभव मिल जाएगा.
पहले इस योजना में सिर्फ वही छात्र आवेदन कर सकते थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली हो, लेकिन अब नया नियम यह है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. इससे छात्रों को डिग्री खत्म होने से पहले ही काम का अनुभव मिल जाएगा.
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इस योजना के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. जिसमें आवेदक की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. छात्र या तो पढ़ाई कर रहा हो (फाइनल ईयर) या पढ़ाई पूरी कर चुका हो. आवेदन करने वाला किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए. परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और माता-पिता में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.
इस योजना के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. जिसमें आवेदक की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. छात्र या तो पढ़ाई कर रहा हो (फाइनल ईयर) या पढ़ाई पूरी कर चुका हो. आवेदन करने वाला किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए. परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और माता-पिता में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.
Published at : 24 Apr 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Prime Minister Internship Yojana PM Internship Scheme 2026 PM Internship Scheme Update PM Internship Scheme Eligibility Criteria

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