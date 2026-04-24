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PM Internship Scheme 2026 : प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम में बड़ा अपडेट, बढ़ाया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
PM Internship Scheme 2026 : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है. इस योजना का मकसद युवाओं को बड़ी कंपनियों में काम सीखने का मौका देना है.
PM Internship Scheme 2026: आज के समय में हर छात्र चाहता है कि पढ़ाई के साथ-साथ उसे कंपनियों में काम करने का असली एक्सपीरियंस भी मिले, जिससे नौकरी मिलने में आसानी हो. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PM Internship Scheme) शुरू की है. इस योजना का मकसद युवाओं को बड़ी कंपनियों में काम सीखने का मौका देना है, जिससे वे पढ़ाई पूरी करने से पहले ही इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकें. अब सरकार ने इस योजना में एक बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नियमों को आसान और ज्यादा छात्रों के लिए खोल दिया गया है. पहले इसमें सीमित छात्र ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब ज्यादा युवाओं को इसका फायदा मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम में अप्लाई कौन कर सकता है.
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Published at : 24 Apr 2026 03:18 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion