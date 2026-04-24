इस योजना के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. जिसमें आवेदक की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. छात्र या तो पढ़ाई कर रहा हो (फाइनल ईयर) या पढ़ाई पूरी कर चुका हो. आवेदन करने वाला किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए. परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और माता-पिता में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.