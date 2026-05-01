Assembly Election Results 2026 Live : विजय का टीवीके नेताओं निर्देश- रिजल्ट आने तक एक इंच भी न हिलें, मतगणना केंद्र पर पहुंचें
Assembly Election Result 2026 Live: बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान समाप्त होने के बाद, एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ गए हैं. अब 4 मई को फाइनल नतीजे आएंगे. सभी लाइव अपडेट के लिए बने रहिए
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पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान समाप्त होने के बाद, एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ गए हैं. अब सभी को 4 मई को आने वाले अंतिम चुनाव परिणामों (Election Results 2026) का इंतजार है जो इन राज्यों की तस्वीर साफ करेगी. क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे या फिर गलत ये चार मई को ही मालूम होगा.
पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल (West Bengal Exit Poll Result)
पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है.यहां अंतिम चरण में भारी मतदान हुआ. मतदाता सूची में संशोधन, पहचान की राजनीति और मजबूत जमीनी लामबंदी जैसे मुद्दों ने चुनाव को प्रभावित किया. एग्जिट पोल्स तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर का संकेत दे रहे हैं, और कई सर्वेक्षण त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जता रहे हैं. अनुमान की मानें तो भाजपा का राज्य में विस्तार होता दिख रहा है.
तमिलनाडु एग्जिट पोल (Tamil Nadi Exit Poll Result)
तमिलनाडु में, मुकाबला पिछले चुनावों की तुलना में कम सीधा-सादा प्रतीत हुआ. हालांकि कई एग्जिट पोल्स डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन की सत्ता में वापसी का संकेत दे रहे हैं, लेकिन अभिनेता-राजनेता विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम के प्रवेश ने स्थापित राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है. कुछ अनुमानों से संकेत मिलता है कि तमिलगा वेट्री कज़गम इस बार सरकार भ बना सकती है. अगर ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी.
असम , केरल और पुडुचेरी एग्जिट पोल
असम एग्जिट पोल भाजपा के लिए आरामदायक बहुमत का अनुमान लगा रहे हैं. वहीं केरल में कांटे की टक्कर है, जहां एग्जिट पोल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को मामूली बढ़त का संकेत हैं.पुडुचेरी में स्थिति अपेक्षाकृत स्पष्ट दिखती है, जहां खंडित विपक्षी वोटों और मौजूदा नेतृत्व के लिए स्थिर समर्थन के चलते एनडीए के आराम से सत्ता में बने रहने का अनुमान है.
बंगाल चुनाव के बाद की हिंसा रोकने के लिए ईसी स्थिति पर नजर रखेगा
चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया है. इस संबंध में, सीईओ के दफ्तर ने गुरुवार को जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने अधिकारियों को यह संदेश दिया. बुधवार को विधानसभा चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण के खत्म होने के बाद, राज्य के अलग-अलग जिलों से छिटपुट राजनीतिक झड़पों की खबरें आई हैं. इसे देखते हुए, मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के एक सूत्र ने बताया कि आयोग ने पहले से ही जरू
West Bengal Election Result Live: कुणाल घोष का आरोप- भाजपा ही चुनाव आयोग
कोलकाता में एक स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हुए हंगामे पर तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने बड़ा बयान दिया है. कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि भाजपा ही चुनाव आयोग है. स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर बैठे अधिकारी भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं. कोलकाता में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हंगामे पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, "गुरुवार जो हुआ, वह यह था कि यह एक सील्ड स्ट्रॉन्ग रूम है. अचानक हमने देखा कि सील्ड स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया और उसके अंदर कुछ हलचल हुई. हम जानना चाहते हैं कि वह किस तरह की हलचल थी, वह कैसे हुई, और क्यों हुई. इसीलिए हमने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि हम स्पष्टीकरण चाहते थे."
Tamil Nadu Election Result Live: विजय का टीवीके नेताओं निर्देश- रिजल्ट आने तक एक इंच भी न हिलें, मतगणना केंद्र पर पहुंचें
टीवीके उम्मीदवार एन मैरी विल्सन ने बताया कि पार्टी प्रमुख विजय ने गुरुवार को एक बैठक में उम्मीदवारों को मतगणना केंद्रों पर जल्दी पहुंचने और वहीं डटे रहने का निर्देश दिया.मीडिया से बात करते हुए आर के नगर की उम्मीदवार ने कहा कि विजय ने उन्हें सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहने, आगे खड़े रहने, कार्यवाही पर कड़ी नजर रखने और एक इंच भी न हिलने का निर्देश दिया है.
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Source: IOCL