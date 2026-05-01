नीट यूजी परीक्षा देने जा रहे हैं? बस यात्रा रहेगी फ्री, पढ़ें पूरी गाइडलाइन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NEET UG 2026 परीक्षा के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा मिलेगी.

यह परीक्षा 3 मई को 27 जिलों में 611 केंद्रों पर होगी.

परीक्षा केंद्रों के आसपास 300 मीटर तक धारा 144 लागू रहेगी.

गर्मी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार मिलेगा.

NEET UG 2026 परीक्षा देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाओं में से एक है, और इस बार इसे लेकर प्रशासन ने खास तैयारी की है. छात्रों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एग्जाम डे के लिए ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और हेल्थ से जुड़ी कई अहम व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.

फ्री बस यात्रा से छात्रों को राहत



नीट यूजी 2026 परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि उन्हें परीक्षा के दिन रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसका मकसद यह है कि कोई भी छात्र सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से परीक्षा मिस न करे. प्रशासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बस सेवाएं नियमित और समय पर चलें, ताकि छात्रों को सेंटर तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो.

611 केंद्रों पर होगी परीक्षा



परीक्षा 3 मई को आयोजित होगी. राज्यभर में कुल 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो 27 जिलों में स्थित हैं. कोटा, सीकर और जयपुर जैसे शहर, जहां बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने पहुंचते हैं, वहां अतिरिक्त व्यवस्था और निगरानी रखी जाएगी.

सख्त सुरक्षा इंतजाम



परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है. हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहेगा और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी की जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही न हो और परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो.

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300 मीटर तक सख्ती



परीक्षा केंद्रों के आसपास 300 मीटर के दायरे में ई-मित्र, फोटो कॉपी और साइबर कैफे जैसी दुकानों को बंद रखा जाएगा. यह कदम नकल और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है.



हेल्थ और बेसिक फैसिलिटी की भी सुविधा

गर्मी के मौसम को देखते हुए छात्रों के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.इसमें पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार शामिल हैं. इसके अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है, जहां एम्बुलेंस और मेडिकल सपोर्ट तैयार रहेगा. जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके, इसके लिए ORS जैसी चीजें भी उपलब्ध रहेंगी.

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