हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026: नीट यूजी परीक्षा देने जा रहे हैं? बस यात्रा रहेगी फ्री, पढ़ें पूरी गाइडलाइन

NEET UG 2026: नीट यूजी परीक्षा देने जा रहे हैं? बस यात्रा रहेगी फ्री, पढ़ें पूरी गाइडलाइन

NEET UG 2026 परीक्षा के लिए छात्रों को बड़ी राहत, एग्जाम डे पर रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी.611 परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा जानें पूरी डीटेल्स..

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 May 2026 08:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • NEET UG 2026 परीक्षा के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा मिलेगी.
  • यह परीक्षा 3 मई को 27 जिलों में 611 केंद्रों पर होगी.
  • परीक्षा केंद्रों के आसपास 300 मीटर तक धारा 144 लागू रहेगी.
  • गर्मी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार मिलेगा.

NEET UG 2026 परीक्षा देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाओं में से एक है, और इस बार इसे लेकर प्रशासन ने खास तैयारी की है. छात्रों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एग्जाम डे के लिए ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और हेल्थ से जुड़ी कई अहम व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.

फ्री बस यात्रा से छात्रों को राहत

नीट यूजी 2026 परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि उन्हें परीक्षा के दिन रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसका मकसद यह है कि कोई भी छात्र सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से परीक्षा मिस न करे. प्रशासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बस सेवाएं नियमित और समय पर चलें, ताकि छात्रों को सेंटर तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो.

 611 केंद्रों पर होगी परीक्षा

 परीक्षा 3 मई को आयोजित होगी. राज्यभर में कुल 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो 27 जिलों में स्थित हैं. कोटा, सीकर और जयपुर जैसे शहर, जहां बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने पहुंचते हैं, वहां अतिरिक्त व्यवस्था और निगरानी रखी जाएगी.

 सख्त सुरक्षा इंतजाम

 परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है. हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहेगा और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी की जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही न हो और परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो.

यह भी पढ़ें - ICSE ISC Result 2026: 100% अंक लाकर जमशेदपुर की शांभवी तिवारी बनीं देश की टॉपर

 300 मीटर तक सख्ती

परीक्षा केंद्रों के आसपास 300 मीटर के दायरे में ई-मित्र, फोटो कॉपी और साइबर कैफे जैसी दुकानों को बंद रखा जाएगा. यह कदम नकल और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है.

 हेल्थ और बेसिक फैसिलिटी की भी सुविधा

गर्मी के मौसम को देखते हुए छात्रों के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.इसमें पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार शामिल हैं. इसके अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है, जहां एम्बुलेंस और मेडिकल सपोर्ट तैयार रहेगा. जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके, इसके लिए ORS जैसी चीजें भी उपलब्ध रहेंगी.

यह भी पढ़ें - MSBSHSE SSC Result 2026: लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, कल दोपहर 1:00 बजे होगा महाराष्ट्र बोर्ड HSC का रिजल्ट जारी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 01 May 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
Education Neet Exam Update NEET UG 2026 Free Bus Travel NEET Exam Day Guidelines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET UG 2026: नीट यूजी परीक्षा देने जा रहे हैं? बस यात्रा रहेगी फ्री, पढ़ें पूरी गाइडलाइन
नीट यूजी परीक्षा देने जा रहे हैं? बस यात्रा रहेगी फ्री, पढ़ें पूरी गाइडलाइन
शिक्षा
MSBSHSE SSC Result 2026: लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, कल दोपहर 1:00 बजे होगा महाराष्ट्र बोर्ड HSC का रिजल्ट जारी
लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, कल दोपहर 1:00 बजे होगा महाराष्ट्र बोर्ड HSC का रिजल्ट जारी
शिक्षा
अंक भी जुड़वां, उपलब्धि भी जुड़वां; 10वीं में हजारीबाग की बहनें बनीं टॉपर
अंक भी जुड़वां, उपलब्धि भी जुड़वां; 10वीं में हजारीबाग की बहनें बनीं टॉपर
शिक्षा
स्कूल से पीजी तक बेटियों की बढ़त; पढ़ाई में अब लड़कियां आगे, नई पीढ़ी बदल रही तस्वीर
स्कूल से पीजी तक बेटियों की बढ़त; पढ़ाई में अब लड़कियां आगे, नई पीढ़ी बदल रही तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Iran US War: ईरान पर हमले की तैयारी! अमेरिका तैनात करेगा 'Dark Eagle' हाइपरसोनिक मिसाइल! | Trump
Iran US War: Trump के हाथ में Assault Rifle और Iran को सीधी धमकी!| IRGC | Abbas Araghchi | Mojtaba
Bengal EVM Controversy | EVM Tampering: EC ने दी सफाई, 'EVM नहीं, पोस्टल बैलेट का काम था!
Breaking News | Kolkata High Tension: TMC का स्ट्रॉन्ग रूम पर पहरा! 4 मई से पहले हाई-वोल्टेज ड्रामा!
Bengal EVM Controversy | EVM Tampering: दीदी का पारा हाई, BJP-TMC गुस्से से लाल! | EC | Bhawanipur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
शादी का झांसा और..., मोहम्मद शमी के भाई पर धोखेबाजी के संगीन आरोप, लड़की ने किया बड़ा खुलासा
शादी का झांसा और..., मोहम्मद शमी के भाई पर धोखेबाजी के संगीन आरोप, लड़की ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  
'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  
बिहार
CM ममता बनर्जी रात में क्यों गईं स्ट्रॉन्ग रूम? उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'उनको पता…'
CM ममता बनर्जी रात में क्यों गईं स्ट्रॉन्ग रूम? उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'उनको पता…'
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Hike: कमर कस लें, पेट्रोल-डीजल के दाम जल्द बढ़ने को हैं... सरकार ने कही ये बात
Petrol-Diesel Price Hike: कमर कस लें, पेट्रोल-डीजल के दाम जल्द बढ़ने को हैं... सरकार ने कही ये बात
ट्रेंडिंग
Viral Video: सबसे बड़ी योद्धा है मां... सिर पर बोरी और कमर पर बच्चा, इस महिला का वीडियो उड़ा देगा होश
सबसे बड़ी योद्धा है मां... सिर पर बोरी और कमर पर बच्चा, इस महिला का वीडियो उड़ा देगा होश
चुनाव 2026
Assembly Election Results 2026 Live : बंगाल में काउंटिंग से पहले एक्शन में TMC, सीईओ से मिलने पहुंचा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
LIVE: बंगाल में काउंटिंग से पहले एक्शन में TMC, सीईओ से मिलने पहुंचा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget