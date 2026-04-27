गौतमबुद्धनगर जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू की वजह से जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है. यह नया आदेश आज से लागू कर दिया गया है, ताकि बच्चों को तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाया जा सके.