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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाNoida School Timing Change: तपती धूप का असर, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बदला स्कूल टाइम, जानें नई टाइमिंग

Noida School Timing Change: तपती धूप का असर, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बदला स्कूल टाइम, जानें नई टाइमिंग

Noida School Timing Change: भीषण गर्मी और लू को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है.अब कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 27 Apr 2026 11:45 AM (IST)
Noida School Timing Change: भीषण गर्मी और लू को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है.अब कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी.

गौतमबुद्धनगर जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है.

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गौतमबुद्धनगर जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू की वजह से जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है. यह नया आदेश आज से लागू कर दिया गया है, ताकि बच्चों को तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाया जा सके.
गौतमबुद्धनगर जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू की वजह से जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है. यह नया आदेश आज से लागू कर दिया गया है, ताकि बच्चों को तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाया जा सके.
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अब जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही चलेंगे. इसमें सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड समेत सभी बोर्ड के स्कूल शामिल हैं.
अब जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही चलेंगे. इसमें सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड समेत सभी बोर्ड के स्कूल शामिल हैं.
Published at : 27 Apr 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Education HEATWAVE Summer Vacation Update Noida School Timing Change

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