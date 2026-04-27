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Noida School Timing Change: तपती धूप का असर, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बदला स्कूल टाइम, जानें नई टाइमिंग
Noida School Timing Change: भीषण गर्मी और लू को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है.अब कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी.
गौतमबुद्धनगर जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है.
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Published at : 27 Apr 2026 11:42 AM (IST)
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