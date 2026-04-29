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12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में बनाना है करियर? ये हैं दिल्ली के टॉप कॉलेज
अगर आप 12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो दिल्ली आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है,यहां सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कई कॉलेज मौजूद हैं.
आज के समय में फैशन डिजाइनिंग युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय करियर बन चुका है. अगर आपके अंदर क्रिएटिव सोच, नए डिजाइन बनाने का हुनर और फैशन की समझ है, तो यह क्षेत्र आपके लिए शानदार मौका दे सकता है. 12वीं पास करने के बाद दिल्ली के कई टॉप संस्थानों में दाखिला लेकर आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 02:15 PM (IST)
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