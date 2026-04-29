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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षा12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में बनाना है करियर? ये हैं दिल्ली के टॉप कॉलेज

12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में बनाना है करियर? ये हैं दिल्ली के टॉप कॉलेज

अगर आप 12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो दिल्ली आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है,यहां सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कई कॉलेज मौजूद हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 29 Apr 2026 02:15 PM (IST)
अगर आप 12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो दिल्ली आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है,यहां सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कई कॉलेज मौजूद हैं.

आज के समय में फैशन डिजाइनिंग युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय करियर बन चुका है. अगर आपके अंदर क्रिएटिव सोच, नए डिजाइन बनाने का हुनर और फैशन की समझ है, तो यह क्षेत्र आपके लिए शानदार मौका दे सकता है. 12वीं पास करने के बाद दिल्ली के कई टॉप संस्थानों में दाखिला लेकर आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं.

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दिल्ली में करीब 86 फैशन डिजाइनिंग कॉलेज हैं. इनमें निजी और सरकारी दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं. यहां छात्रों को डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्पेशलाइज्ड कोर्स करने का मौका मिलता है.दिल्ली का फायदा यह है कि यहां पढ़ाई के साथ-साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंटर्नशिप और फैशन इवेंट्स में भाग लेने का मौका भी मिलता है.
दिल्ली में करीब 86 फैशन डिजाइनिंग कॉलेज हैं. इनमें निजी और सरकारी दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं. यहां छात्रों को डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्पेशलाइज्ड कोर्स करने का मौका मिलता है.दिल्ली का फायदा यह है कि यहां पढ़ाई के साथ-साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंटर्नशिप और फैशन इवेंट्स में भाग लेने का मौका भी मिलता है.
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दिल्ली में फैशन डिजाइनिंग के लिए कई नामी संस्थान मौजूद हैं। इनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, पर्ल एकेडमी यानी पर्ल एकेडमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू और नई दिल्ली वाईएमसीए इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन जैसे संस्थान शामिल हैं.यहां छात्रों के लिए हर बजट और स्तर के कोर्स उपलब्ध हैं.
दिल्ली में फैशन डिजाइनिंग के लिए कई नामी संस्थान मौजूद हैं। इनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, पर्ल एकेडमी यानी पर्ल एकेडमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू और नई दिल्ली वाईएमसीए इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन जैसे संस्थान शामिल हैं.यहां छात्रों के लिए हर बजट और स्तर के कोर्स उपलब्ध हैं.
Published at : 29 Apr 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Education Career After 12th Delhi Fashion Colleges Fashion Design Admission 2026

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