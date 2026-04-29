12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में बनाना है करियर? ये हैं दिल्ली के टॉप कॉलेज

दिल्ली में फैशन डिजाइनिंग के लिए कई नामी संस्थान मौजूद हैं। इनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, पर्ल एकेडमी यानी पर्ल एकेडमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू और नई दिल्ली वाईएमसीए इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन जैसे संस्थान शामिल हैं.यहां छात्रों के लिए हर बजट और स्तर के कोर्स उपलब्ध हैं.