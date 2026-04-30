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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाNEET UG 2026: नीट यूजी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर नई गाइडलाइन जारी, तकनीकी दिक्कत होने पर भी नहीं छूटेगा एग्जाम

NEET UG 2026: नीट यूजी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर नई गाइडलाइन जारी, तकनीकी दिक्कत होने पर भी नहीं छूटेगा एग्जाम

NTA ने नीट यूजी के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है. अब तकनीकी समस्या होने पर भी उम्मीदवारों को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा.यहां जानें पूरी डीटेल्स.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Apr 2026 07:17 PM (IST)
NTA ने नीट यूजी के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है. अब तकनीकी समस्या होने पर भी उम्मीदवारों को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा.यहां जानें पूरी डीटेल्स.

NEET UG 2026 परीक्षा से पहले उम्मीदवारों की सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.खासतौर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर जारी दिशा-निर्देशों ने छात्रों की बड़ी चिंता दूर कर दी है..

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NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को जरूरी बनाया गया है.यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े को रोका जा सके
NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को जरूरी बनाया गया है.यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े को रोका जा सके
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नई व्यवस्था के तहत सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक जांच से गुजरना होगा.इसमें फिंगरप्रिंट या अन्य पहचान प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवार की पुष्टि की जाएगी. यह प्रक्रिया परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है.
नई व्यवस्था के तहत सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक जांच से गुजरना होगा.इसमें फिंगरप्रिंट या अन्य पहचान प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवार की पुष्टि की जाएगी. यह प्रक्रिया परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है.
Published at : 30 Apr 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Education NEET UG 2026 NTA Guidelines 2026 NEET Biometric Issue

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