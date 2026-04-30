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NEET UG 2026: नीट यूजी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर नई गाइडलाइन जारी, तकनीकी दिक्कत होने पर भी नहीं छूटेगा एग्जाम
NTA ने नीट यूजी के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है. अब तकनीकी समस्या होने पर भी उम्मीदवारों को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा.यहां जानें पूरी डीटेल्स.
NEET UG 2026 परीक्षा से पहले उम्मीदवारों की सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.खासतौर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर जारी दिशा-निर्देशों ने छात्रों की बड़ी चिंता दूर कर दी है..
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Published at : 30 Apr 2026 07:17 PM (IST)
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नीट यूजी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर नई गाइडलाइन जारी, तकनीकी दिक्कत होने पर भी नहीं छूटेगा एग्जाम
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