NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को जरूरी बनाया गया है.यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े को रोका जा सके