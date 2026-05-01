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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RR vs DC: वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, 12 पर थे 2 विकेट, फिर रियान पराग ने मचाई तबाही; राजस्थान ने ठोके 225 रन

RR vs DC: वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, 12 पर थे 2 विकेट, फिर रियान पराग ने मचाई तबाही; राजस्थान ने ठोके 225 रन

RR vs DC Score IPL 2026: रियान पराग के बाद डोनोवन फरेरा नाम की आंधी ने राजस्थान रॉयल्स को 225 रनों तक पहुंचाया. वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप हो गए, लेकिन पराग ने 90 रनों की कप्तानी पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 May 2026 09:27 PM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स ने खराब शुरुआत के बावजूद स्कोरबोर्ड पर 225 रन लगा दिए हैं. राजस्थान की टीम ने महज 12 रन के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए थे, लेकिन कप्तान रियान पराग की 90 रनों की पारी ने महफिल लूटने का काम किया. ध्रुव जुरेल ने भी 40 रनों का योगदान दिया, लेकिन डेथ ओवरों में डोनोवन फरेरा (Donovan Ferreira) ने जो तबाही मचाई, उसके आगे मिचेल स्टार्क की घातक स्पीड भी फेल हो गई. फरेरा ने 14 गेंद में 47 रन बनाए.

12 पर थे 2 विकेट, फिर रियान पराग चमके

पहले 12 रनों के भीतर राजस्थान रॉयल्स के दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके थे. यशस्वी जायसवाल ने 6 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी को 4 रन के स्कोर पर काइल जैमीसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया. IPL 2026 की अपनी पहली 9 पारियों में रियान पराग केवल 117 रन बना पाए थे, लेकिन दिल्ली के खिलाफ उनकी फॉर्म वापस लौटी. यहां उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए 50 गेंद में 90 रन ठोक दिए. इस तूफानी पारी में उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए.

रियान पराग ने ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर 102 रनों की साझेदारी की. पराग ने उसके बाद रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर तेजतर्रार अंदाज में 53 रन जोड़े. 17वें ओवर में पराग 90 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद डोनोवन फरेरा नाम की आंधी आने वाली थी.

डोनोवन फरेरा ने मचाई तबाही

डोनोवन फरेरा 17वें ओवर में बैटिंग करने आए थे. उन्होंने 18वें ओवर में कुलदीप यादव के ओवर में तीन छक्के रसीद दिए. उसके बाद उन्होंने मिचेल स्टार्क को भी नहीं बख्शा, जिनके खिलाफ फरेरा ने एक चौका और एक छक्का लगाया. अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर टी नटराजन ने शुभम दुबे को आउट कर दिया था. दिल्ली के लिए आखिरी शुरुआत अच्छी रही, लेकिन अंत उतना ही बेकार. तीसरी और चौथी गेंद पर क्रमशः चौक और छक्का आया. वहीं अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने फरेरा का कैच छोड़ दिया, जो अक्षर के हाथ से लगकर छक्के में चली गई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 May 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
RR Vs DC Rajasthan Royals IPL LIVE IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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