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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsMSBSHSE SSC Result 2026: लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, कल दोपहर 1:00 बजे होगा महाराष्ट्र बोर्ड HSC का रिजल्ट जारी

MSBSHSE SSC Result 2026: लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, कल दोपहर 1:00 बजे होगा महाराष्ट्र बोर्ड HSC का रिजल्ट जारी

महाराष्ट्र बोर्ड ने कक्षा 12 के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है. लाखों छात्र कल दोपहर 1 बजे अपना रिजल्ट ऑनलाइन mahresult.nic.in पर चेक कर सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 May 2026 07:23 PM (IST)
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  • महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कल दोपहर 1 बजे जारी होगा.
  • रिजल्ट mahresult.nic.in पर रोल नंबर से चेक करें.
  • पास होने के लिए हर विषय में 35% अंक आवश्यक.
  • फेल होने पर छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकेंगे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) कल  2026 12  (HSC) का रिजल्ट जारी करने जा रहा है.बोर्ड के अनुसार, परिणाम दोपहर 1 बजे आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर घोषित किया जाएगा. इस साल परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

पास होने के लिए जरूरी अंक
महाराष्ट्र बोर्ड के नियमों के अनुसार, हर विषय में कम से कम 35% अंक हासिल करना जरूरी है. यह अंक थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर तय किया जाता है.न्यूनतम अंक से कम आने पर छात्र को असफल माना जाएगा.

सप्लीमेंट्री परीक्षा का विकल्प
जो छात्र पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे, उन्हें बोर्ड की ओर से सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा. इससे छात्रों को अपना परिणाम सुधारने का एक अवसर और मिलता है.

किन-किन माध्यमों से चेक कर सकते हैं रिजल्ट

  • आधिकारिक वेबसाइट-mahresult.nic.in
  • DigiLocker 

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    ऐसे करें Maharashtra HSC Result 2026 चेक 
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in  पर जाएं.
  • “HSC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें.
  • सबमिट बटन दबाएं.
  • स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
  • इसे डाउनलोड या प्रिंट करके सुरक्षित रख लें.

DigiLocker से कैसे कर सकते हैं चेक?

  • DigiLocker ऐप खोलें या वेबसाइट पर जाएं.
  • अपने मोबाइल नंबर/आधार से लॉगिन करें. 
  • “Education” या “Issued Documents” सेक्शन में जाएं.
  • “Maharashtra Board (MSBSHSE)” चुनें.
  • HSC (Class 12) Marksheet लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना रोल नंबर/सीट नंबर दर्ज करें.
  • आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.

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Published at : 01 May 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Education Result Mahresult.nic.in MSBSHSE HSC Result 2026
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