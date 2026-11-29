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PM USP CSSS स्कॉलरशिप में किसे मिलेंगे 20 हजार रुपये? जानें पूरी योजना
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप संचालित की जा रही है. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर इस योजना के तहत फ्रेश आवेदन जारी है
NSP Scholarship 2026: 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स को आर्थिक संबल देने के लिए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप (CSSS) संचालित की जा रही है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर इस योजना के तहत फ्रेश आवेदन जारी है, जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2026 निर्धारित है. ऐसे में छात्रों को आखिरी समय का इंतजार किए बिना समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी गई है.
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Published at : 29 Nov 2026 08:30 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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