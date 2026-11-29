स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले पोर्टल scholarships.gov.in. पर जाकर चेक योर एलिजिबिलिटी पेज पर अपनी पात्रता और योजना की आखिरी तारीख देखें. इसके बाद अपने आधार या नामांकन आईडी के जरिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें. अब लॉगिन करके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करें. अब एजुकेशनल डिटेल और पर्सनल डिटेल भरें. इसके बाद मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. लास्ट में फॉर्म को एक बार फिर अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें.