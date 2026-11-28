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ST छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए सरकार देगी स्कॉलरशिप, जानें योग्यता
जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से संचालित नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य आर्थिक बाधाओं को दूर कर जनजातीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षा और उन्नत रिसर्च के अवसर प्रदान करना है.
Study Abroad Free Education: विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई का सपना देखने वाले एसटी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार की नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना बड़ा सहारा बनी हुई है. जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से 1954-55 से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक बाधाओं को दूर कर जनजातीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षा और उन्नत रिसर्च के अवसर प्रदान करना है. विदेश मंत्रालय के अधीन भारतीय दूतावास के माध्यम से लागू की जाने वाली इस योजना के तहत हर साल 20 नई छात्रवृत्तियां दी जाती है, जिनमें 30% सीटें महिलाओं के लिए है और तीन सीटें विशेष रूप से कमजोर जनजाति कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं.
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Published at : 28 Nov 2026 08:32 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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