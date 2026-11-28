शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इस योजना का लाभ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के टॉप 1000 संस्थानों में शामिल विदेशी यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम की पढ़ाई के लिए उपलब्ध है. 2010-11 में जहां केवल सालाना 15 छात्रवृत्ति दी जाती थी, वहीं अब इसका दायरा बढ़ाकर चार प्रमुख विषय क्षेत्रों में 20 छात्रवृत्तियां कर दिया गया है. जिनमें से 17 सामान्य एसटी अभ्यर्थियों और तीन पीवीटीजी उम्मीदवारों के लिए तय हैं. वहीं अगर उन महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें खाली रह जाती है, तो उन्हें एलिजिबल पुरुष उम्मीदवारों के लिए खोल दिया जाता है.