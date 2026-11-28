UKPSC Exam Calendar 2026-27: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने 2026-27 के लिए संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें विभिन्न विभागों की 11 परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखें घोषित की गई है. इस समय सारणी के तहत परीक्षाओं का दौर 29 नवंबर 2026 यानी कल से शुरू होकर जुलाई 2027 तक चलेगा. आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडेय के हस्ताक्षर से जारी इस कैलेंडर में प्रारंभिक मुख्य लिखित परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई है. वहीं आयोग की ओर से साफ किया गया है कि यह सभी तारीखें संभावित है और आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है.

कल होगी सबसे पहली परीक्षा?

सबसे पहली परीक्षा कल 29 नवंबर को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य-सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 के रूप में आयोजित होगी. इसे निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई है. उदाहरण के लिए हरिद्वार जनपद में अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों व अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समस्या की है, जहां दो पारियों में कुल 20,958 उम्मीदवारों के लिए 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इसमें रुड़की क्षेत्र में 16 और हरिद्वार क्षेत्र में 36 केंद्र है. वहीं पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी.

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कब-कब होगी परीक्षाएं?

परीक्षा का नाम प्रस्तावित तारीख

पीसीएस प्री परीक्षा 29 नवंबर 2026

इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती (कला) 06 दिसंबर 2026

लोअर पीसीएस प्री परीक्षा 27 दिसंबर 2026

हाईकोर्ट वैयक्तिक सहायक भर्ती 06 जनवरी 2027

प्रवक्ता इंटर कॉलेज (गृह विज्ञान) 30 जनवरी 2027

कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती 25 अप्रैल 2027

पशु चिकित्साधिकारी भर्ती 01 व 02 मई 2027

सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा 08 मई से 14 मई 2027

समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 30 मई 2027

समीक्षा अधिकारी लेखा सचिवालय सेवा 6 जून 2027

कनिष्ठ अभियंता मुख्य परीक्षा 26 जून से 1 जुलाई 2027

उम्मीदवारों को इन बातों का रखना होगा ध्यान

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुसार उम्मीदवारों के लिए कैलेंडर में दी गई सभी तारीखें संभावित है. वही आयोग की ओर से जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव किया जा सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को विस्तृत ब्यौरा और किसी भी संभावित संशोधन के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए. वहीं 29 नवंबर को होने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग-अलग जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों व पारियों की व्यवस्था के अनुसार उम्मीदवारों को समय से अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा.

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