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आंध्र प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती निकली, 1,156 पदों पर करें अप्लाई
आंध्र प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया एवं अग्निशमन सेवा और कारगर एवं सुधार सेवा विभाग में कांस्टेबल स्तर के कुल 1,156 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं.
AP Police Constable Recruitment 2026: आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने बड़ी भर्ती निकली है. बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया एवं अग्निशमन सेवा और कारगर एवं सुधार सेवा विभाग में कांस्टेबल स्तर के कुल 1,156 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 नवंबर 2026 शाम 5:00 बजे से शुरू हो चुकी है और पात्र उम्मीदवार 16 दिसंबर 2026 शाम 5:00 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट slprb.ap.gov.in पर जाकर आवेदन अपना फॉर्म भर सकते हैं.
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Published at : 28 Nov 2026 07:42 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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