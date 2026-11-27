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इस बार जल्दी मिलेंगी NCERT की किताबें, जानें बोर्ड ने क्या बदलाव किए?
किताबों की किल्लत, कालाबाजारी और पायरेटेड बुक्स की बिक्री पर लगाम कसने के लिए हुई समीक्षा के बाद NCERT ने 2027-28 सत्र की पाठ्य पुस्तकों की छपाई के लिए कागज खरीद की टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली.
NCERT Textbooks: आने वाले शैक्षणिक सत्र 2027-28 में छात्रों और पेरेंट्स को पाठ्यपुस्तकों की कमी और नकली किताबों की समस्या से राहत दिलाने के लिए एनसीईआरटी ने इस बार समय से पहले कदम उठाए हैं. शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी के निर्देश पर किताबों की किल्लत, कालाबाजारी और पायरेटेड बुक्स की बिक्री पर लगाम कसने के लिए हुई समीक्षा के बाद एनसीईआरटी ने 2027-28 सत्र की पाठ्य पुस्तकों की छपाई के लिए कागज खरीद की टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है. परिषद का टारगेट है कि नया सत्र शुरू होने से पहले ही दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के बाजारों और दुकानों में पर्याप्त मात्रा में असली किताबें पहुंचा दी जाए.
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Published at : 27 Nov 2026 07:00 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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