शैक्षणिक सत्र के लिए इस बार एनसीईआरटी ने 88.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कागज खरीदें. वहीं यह दर 95 रुपये प्रति किलोग्राम के मौजूदा थोक मूल्य से कम बताई गई है. इसके अलावा हाल ही में असम में पाठ्यपुस्तकों के लिए 97.26 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कागज खरीदा गया. इसकी तुलना करें तो एनसीईआरटी को प्रति किलो 9.06 रुपये की बचत हुई.