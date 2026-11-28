IIT Madras Internship: आईआईटी मद्रास ने अपने बीटेक प्रोग्राम के ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए पारंपरिक 2 महीने की समर इंटर्नशिप के स्थान पर 6 महीने का इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है. संशोधित ग्रेजुएट प्रोग्राम के अनुरूप तैयार की गई यह नई व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू होगी और इसके लिए 2024 बैच तथा उसके बाद के छात्र एलिजिबल होंगे. संस्थान के करियर पाथवे सेंटर के माध्यम से संचालित पहल के तहत फिलहाल पांचवें सेमेस्टर में पढ़ रहे तीसरे वर्ष के स्टूडेंट्स अपने छठे सेमेस्टर यानी जनवरी 2027 के दौरान 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए जाएंगे. संस्थान का मानना है कि डीप टेक्नोलॉजी के बढ़ते महत्व और कई इंजीनियरिंग शाखाओं के आपसी जुड़ाव को देखते हुए छात्रों को उद्योगों की कार्य प्रणाली समझने के लिए ज्यादा समय की जरूरत है. वहीं आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटी ने कहा कि विस्तारित इंटर्नशिप से छात्रों को वास्तविक व्यावसायिक समस्याओं को समझने और स्किल विकसित करने का मौका मिलेगा. इसके अलावा कंपनियों को भी छात्रों की कार्य क्षमता का सही आकलन करने का पर्याप्त समय मिलने से रिप्लेसमेंट ऑफर मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी.

क्यों बदल गया इंटर्नशिप का नियम?

करियर पाथवे सेंटर की चेयरपर्सन डॉ. ऋचा अग्रवाल के अनुसार पहले तीन तीसरे और चौथे वर्ष के बीच दो महीने के समर इंटर्नशिप होती थी, जो ने तो छात्रों को उद्योग का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह समझने के लिए पर्याप्त थी और न ही कंपनियां इतने कम समय में छात्रों को कोई पूरा प्रोजेक्ट सौंप पाती थी. 6 महीने की अवधि में छात्र किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर शुरुआत से अंत तक काम कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि इस पहल को उद्योग जगत से शानदार प्रतिक्रिया मिली है और पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में इस साल कुल इंटर्नशिप की संख्या यानी दो महीने व छह महीने दोनों को मिलाकर बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें- SSC SI परीक्षा में 1 शिफ्ट का पेपर रद्द, अब 2 दिसंबर को फिर होगा एग्जाम

कोर इंजीनियरिंग और डोमेन चयन में मिलेगी मदद

प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप सलाहकार प्रोफेसर परशुराम स्वामीनाथन ने कहा कि यह व्यवस्था विशेष रूप से कोर इंजीनियरिंग के छात्रों को कक्षा में पढ़े सिद्धांतों के व्यावहारिक उपयोग समझने में मदद करेगी. वहीं प्लेसमेंट हेड जयसिम्हा पौशिक ने कहा कि और एंड-टू-एंड प्रोजेक्ट्स पर काम करने से छात्रों को अपना पसंदीदा क्षेत्र चुनने और फुल टाइम रोल हासिल करने में मदद मिलेगी.

अनिवार्य नहीं है 6 महीने की इंटर्नशिप

आईआईटी मद्रास में शैक्षणिक मामलों के सचिव माधवन ने स्पष्ट किया कि छठे सेमेस्टर में ऑन कैंपस या इंडस्ट्रियल 6 महीने की इंटर्नशिप करना अनिवार्य नहीं है. छात्र अपनी रुचि के अनुसार 6 महीने की इंटर्नशिप, विदेशी रिसर्च इंटर्नशिप या सेमेस्टर एक्सचेंज में से किसी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं. इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने हाल ही में देश-विदेश में अवसरों के साथ-साथ उद्योग साझेदारियों और रिमोट इंटर्नशिप का भी विस्तार किया है.

ये भी पढ़ें- Medical College Ragging: KGMU में रैगिंग पर एक्शन, 38 मेडिकल छात्रों की 3 महीने के लिए छुट्टी

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI