JEE Main 2027 Correction Window: एनटीए ने जेईई मेन 2027 सत्र के लिए आवेदन पत्र में सुधार करने की सुविधा आज 27 नवंबर से शुरू कर दी है. लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 26 नवंबर को समाप्त होने के बाद, जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन फॉर्म भर दिया है, वह 29 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर फाॅर्म में सुधार कर सकते हैं. आंकड़ों के अनुसार इस बार सेशन 1 के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं.

बताया जा रहा है कि इस बार 15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और 13 लाख से ज्यादा लोगों ने फीस का पेमेंट किया है. एनटीए ने साफ किया है कि आवेदन सुधार की सुविधा केवल एक बार ही उपलब्ध होगी और समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी तरह के बदलाव का अनुरोध एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. साथ ही अगर किसी उम्मीदवार ने गलती के कारण दूसरा आवेदन भरा है और दोनों की फीस जमा की है तो बाद वाला आवेदन ही अंतिम माना जाएगा.

कौन सी जानकारी में हो सकता है सुधार?

एनटीए के नियमों और पोर्टल पर उपलब्ध ऑप्शन के अनुसार उम्मीदवार कुछ डिटेल बदल सकेंगे. इसमें उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम या माता का नाम इन तीनों में से केवल कोई एक में बदलाव किया जा सकता है. वहीं आधार वेरीफाइड उम्मीदवारों के लिए नाम, जन्मतिथि या जेंडर में से कुछ डिटेल लॉक रह सकती है. इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं के उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड डिटेल, अंक व रोल नंबर तथा पात्रता का राज्य कोड, परीक्षा शहर, परीक्षा का माध्यम, हस्ताक्षर, पेपर और आधार से जुड़ी जानकारी में बदलाव किया जा सकता है.

किन जानकारी में सुधार नहीं कर सकते?

आवेदन फॉर्म में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में बदलाव नहीं किया जा सकता. वर्तमान और स्थाई एड्रेस में भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा आपातकालीन कॉन्टेक्ट डिटेल में भी बदलाव नहीं किया जा सकता है और उम्मीदवार की फोटो तथा परीक्षा शहर के लिए चुना गए राज्य में भी बदलाव नहीं किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- IIT Highest Package: किस IIT का सबसे बेस्ट है प्लेसमेंट रिकॉर्ड? चौंका देंगे यह नाम

कब तक किया जा सकेगा बदलाव?

सेशन 1 करेक्शन विंडो 27 नवंबर 2026 से 29 नवंबर रात 11:50 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं करेक्शन विंडो खोलने के लिए एनटीए कोई मूल फीस नहीं लेता है. हालांकि अगर बदलाव करने से पहले परीक्षा फीस में अंतर आता है जैसे कैटेगरी बदलने या अतिरिक्त पेपर जोड़ने पर तो उम्मीदवार को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से अतिरिक्त फीस का पेमेंट करना होगा.

जेईई मेन 2027 का आवेदन फॉर्म कैसे सुधारें?

जेईई मेन फॉर्म में सुधार के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in. पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर जेईई मेन 2027 सेशन 1 एप्लीकेशन करेक्शन के लिंक पर क्लिक करें.

एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें.

अब स्क्रीन पर दिए गए निर्देश पढ़ें और आवेदन फाॅर्म खोलें.

इसके बाद जिन डिटेल में बदलाव करना है, उनमें बदलाव करें.

अब अतिरिक्त फीस लागू हो तो उसका पेमेंट करें.

सारी डिटेल की दोबारा जांच करके सबमिट कर दें और संशोधित कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

ये भी पढ़ें- यूपी TGT के लिए लास्ट चांस, 17735 पदों पर कल तक करें आवेदन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI