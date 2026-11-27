Foreign Universities Campus in India: भारत में उच्च शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिशा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए जानकारी दी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के तहत 17 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) यानी आशय पत्र जारी किए गए हैं. इन संस्थानों में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली की यूनिवर्सिटी शामिल है. इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि देश में पहले से ही लगभग 21 विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं.

किन देशों के संस्थान है शामिल?

यूजीसी की ओर से 2023 में जारी किए गए नियमों के तहत जिन 17 विदेशी संस्थाओं को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया, उनमें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली की यूनिवर्सिटी शामिल है. वहीं आपको बता दे कि अभी फिलहाल इन सभी 17 यूनिवर्सिटीज के अलग नाम और प्रस्तावित शहरों की लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई है. संबंधित संस्थान आगे अपने कैंपस कोर्स और एडमिशन का ब्योरा जारी करेंगे.

क्या है लेटर ऑफ इंटेंट?

दरअसल लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) का मतलब कैंपस खोलने के लिए दी गई प्रारंभिक नियामकीय सहमति है न कि अंतिम अनुमति. इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी 17 संस्थाओं के कैंपस शुरू हो चुके हैं या इनमें एडमिशन खुल गए हैं. लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद संबंधित विश्वविद्यालय को तय नियमों और शर्तों के अनुसार परिसर तैयार करना होगा. इसके बाद यूजीसी की जरूरी जांच और अंतिम मंजूरी मिलने पर ही वह भारत में शैक्षणिक गतिविधियां और एडमिशन शुरू कर सकेंगे.

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किन विषयों में पढ़ाई का मिलेगा मौका?

फिलहाल सामने आई डिटेल के अनुसार विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गेम डिजाइन और बायोमेडिकल साइंस जैसे आधुनिक और प्रोफेशनल विषयों में प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रहे हैं.

भारतीय छात्रों को क्या होगा फायदा?

देश में विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने से उन भारतीय छात्रों को लाभ मिल सकता है, जो आर्थिक या पारिवारिक कारणों से विदेश नहीं जा पाए. उन्हें भारत में ही अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, वैश्विक नेटवर्क और रिसर्च सुविधाओं का एक्सपीरियंस मिल सकेगा और विदेश जाने, रहने, यात्रा व बीमा आदि का खर्च बच सकेगा. वहीं यूजीसी नियमों के अनुसार इन परिसर से मिलने वाली डिग्री को संबंधित विदेशी यूनिवर्सिटी के मुख्य कैंपस की डिग्री के समान मान्यता मिलनी चाहिए.

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