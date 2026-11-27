उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अपडेट है. आयोग ने 26 नवंबर 2026 को जारी नोटिस के तहत 27 नवंबर 2026 को यानी आज परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध करा दी है. यह परीक्षा रविवार 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की जानकारी दी गई है.

उम्मीदवार अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लॉगिन करते हुए आवंटित जिले की जानकारी देख सकते है. आयोग ने साफ किया है कि यह स्लिप केवल शहर की अग्रिम जानकारी के लिए है, ताकि उम्मीदवार अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था पहले से कर सके. इसे एडमिट कार्ड नहीं माना जाना चाहिए.

सिटी स्लिप में क्या जानकारी मिलेगी?

सिटी स्लिप में उम्मीदवार का नाम, ओटीआर नंबर, आवंटित परीक्षा शहर, परीक्षा का नाम और परीक्षा तारीख जैसी जानकारी दी जाएगी. लेकिन इसमें केंद्र का नाम या पूरा एड्रेस नहीं होता है. 1 दिसंबर 2026 से जारी होने वाले एडमिट कार्ड में रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पूरा एड्रेस, शिफ्ट, टाइम, फोटो, सिग्नेचर और जरूरी निर्देश दिए होंगे. उम्मीदवार दोनों डॉक्यूमेंट में जिले का मिलान जरूर करें और एडमिट कार्ड में कोई गलती हो तो तुरंत आयोग से कांटेक्ट करें.

एंट्री का टाइम और जरूरी डॉक्यूमेंट

आयोग के अनुसार परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले केंद्र पर प्रवेश मिलना शुरू होगा और परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले एंट्री बंद कर दिए जाएंगे. वहीं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 6 दिसंबर को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी. पहली पारी सुबह 9:30 बजे से 11:30 तक चलेगी. वहीं दूसरी पारी 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी. दोनों पारियों के बीच समय सीमित होने से खाना व आराम करने का इंतजाम पहले से सोचें.

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कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाना जरूरी?

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, दो फोटो, मूल पहचान पत्र और उसकी एक फोटो कॉपी साथ रखना जरूरी है. साथ ही चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच शामिल है.

कैसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप?

सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर कैंडिडेट लॉगिन या ताज नोटिस सेक्शन में जाएं.

यहां डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन स्लिप के लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना ओटीआर नंबर और स्क्रीन पर मांगी गई दूसरी डिटेल भर कर लॉगिन करें.

अब स्क्रीन पर अपना अवांटित परीक्षा जिला देखें.

इसके बाद पर्ची को डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

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