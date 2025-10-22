हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षामुकेश अंबानी को नहीं मिलती सैलरी, जानें कहां से चलाते हैं अपना खर्च?

मुकेश अंबानी को नहीं मिलती सैलरी, जानें कहां से चलाते हैं अपना खर्च?

मुकेश अंबानी ने लगातार पांचवें साल रिलायंस से कोई सैलरी नहीं ली है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया कंपनी के शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Oct 2025 03:55 PM (IST)
मुकेश अंबानी ने लगातार पांचवें साल रिलायंस से कोई सैलरी नहीं ली है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया कंपनी के शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड है.

एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने लगातार पांचवें साल रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) से कोई सैलरी नहीं ली है. उनका कमाई का मुख्य जरिया डिविडेंड है.

1/6
रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल, टेलीकॉम और रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में कारोबार करती है और इसी से अंबानी का मुख्य इनकम आता है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल, टेलीकॉम और रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में कारोबार करती है और इसी से अंबानी का मुख्य इनकम आता है.
2/6
मुकेश अंबानी ने कोरोना महामारी के समय 2020-21 में यह फैसला किया कि जब तक कंपनी और उसके सभी कारोबार पूरी तरह से पहले जैसी कमाई नहीं करने लगते, तब तक वह सैलरी नहीं लेंगे. वित्त वर्ष 2024-25 में भी उन्हें कोई सैलरी, भत्ते या रिटायरमेंट लाभ नहीं मिला.
मुकेश अंबानी ने कोरोना महामारी के समय 2020-21 में यह फैसला किया कि जब तक कंपनी और उसके सभी कारोबार पूरी तरह से पहले जैसी कमाई नहीं करने लगते, तब तक वह सैलरी नहीं लेंगे. वित्त वर्ष 2024-25 में भी उन्हें कोई सैलरी, भत्ते या रिटायरमेंट लाभ नहीं मिला.
3/6
मुकेश अंबानी दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनके पास लगभग 100 अरब डॉलर की संपत्ति है. रिलायंस में उनके पास 1.61 करोड़ शेयर हैं.
मुकेश अंबानी दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनके पास लगभग 100 अरब डॉलर की संपत्ति है. रिलायंस में उनके पास 1.61 करोड़ शेयर हैं.
4/6
कंपनी ने 2024-25 के लिए प्रति शेयर 5.50 रुपये का लाभांश घोषित किया है, जिससे उन्हें लगभग 8.85 करोड़ रुपये की डिविडेंड इनकम मिलेगी.
कंपनी ने 2024-25 के लिए प्रति शेयर 5.50 रुपये का लाभांश घोषित किया है, जिससे उन्हें लगभग 8.85 करोड़ रुपये की डिविडेंड इनकम मिलेगी.
5/6
इसके अलावा अंबानी जिन प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों को चलाते हैं, उनके पास 664.5 करोड़ शेयर हैं, जो कंपनी के 50.07 प्रतिशत शेयर हैं. इनसे उन्हें 3,655 करोड़ रुपये की लाभांश आय होती है.
इसके अलावा अंबानी जिन प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों को चलाते हैं, उनके पास 664.5 करोड़ शेयर हैं, जो कंपनी के 50.07 प्रतिशत शेयर हैं. इनसे उन्हें 3,655 करोड़ रुपये की लाभांश आय होती है.
6/6
कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी ने वित्त वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक अपनी सालाना सैलरी 15 करोड़ रुपये तक सीमित रखी थी. कोरोना महामारी के बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि अब सैलरी नहीं लेंगे.
कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी ने वित्त वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक अपनी सालाना सैलरी 15 करोड़ रुपये तक सीमित रखी थी. कोरोना महामारी के बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि अब सैलरी नहीं लेंगे.
Published at : 22 Oct 2025 03:32 PM (IST)
Education Mukesh Ambani Salary 2025 Reliance Industries Dividend Income

Embed widget