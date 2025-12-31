एक्सप्लोरर
IGNOU ने शुरू किया MSc डेटा साइंस कोर्स, अब घर बैठें बनें डेटा एक्सपर्ट
IGNOU ने 2 साल का MSc डेटा साइंस और एनालिटिक्स कोर्स लॉन्च किया है. अब आप घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं. यह कोर्स डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में करियर बनाने में मदद करेगा. जानें डिटेल्स
IGNOU ने MSc डेटा साइंस और एनालिटिक्स का नया कोर्स शुरू किया है. यह 2 साल का प्रोग्राम है और छात्रों को डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स में विशेषज्ञ बनाने का मकसद रखता है. अगर आप डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए बढ़िया मौका है.
Published at : 31 Dec 2025 11:11 AM (IST)
