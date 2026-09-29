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LPU से IIT Bombay तक, छात्रों के प्रदर्शन से कैसे प्रभावित हो रही परीक्षाएं
यूनिवर्सिटी में होने वाले विरोध प्रदर्शन से कई बार परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ती हैं. छात्र एग्जाम का बहिष्कार कर देते हैं या यूनिवर्सिटी को नया परीक्षा शेड्यूल जारी करना पड़ता है.
देशभर की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में फिलहाल कई तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. अलग-अलग यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का असर परीक्षा कार्यक्रमों पर भी देखने को मिल रहा है. वहीं यूनिवर्सिटी में होने वाले विरोध प्रदर्शन से कई बार परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ती हैं. छात्र एग्जाम का बहिष्कार कर देते हैं या यूनिवर्सिटी को नया परीक्षा शेड्यूल जारी करना पड़ता है. हाल ही में पंजाब की लवली, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और चितकारा यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया पर फैली सूचनाओं के बाद भी स्थिति बिगड़ी है. वहीं आईआईटी बॉम्बे, पंजाब यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में भी अलग-अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन का असर परीक्षाओं पर देखने को मिला है.
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Published at : 29 Sep 2026 07:24 PM (IST)
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