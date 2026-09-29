LPU से IIT Bombay तक, छात्रों के प्रदर्शन से कैसे प्रभावित हो रही परीक्षाएं

यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनों के ताजा मामलों में पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी शामिल है. यहां एक छात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर अस्पष्ट दावे सामने आने के बाद छात्रों का विरोध बढ़ गया. पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन दावों को खारिज किया, लेकिन प्रदर्शन तेज हो गया. इस दौरान यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे को जाम करने जैसी घटनाएं भी सामने आई. ऐसी स्थिति को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने 28 सितंबर से नियमित कक्षा 10 दिनों के लिए स्थगित कर दी. वहीं मिड टर्म परीक्षाएं भी अगले आदेश तक टाल दी गई.