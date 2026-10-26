'माई डियर फ्रेंड...', ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पीएम मोदी का लूला को मैसेज

ब्राजील में राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, ''मेरे प्रिय मित्र, राष्ट्रपति लूला को उनके शानदार पुनर्निर्वाचन पर हार्दिक बधाई. मैं भारत-ब्राजील की बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा और व्यापक बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं.''

पीएम मोदी ने लिखा, ''हम साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे, 'ग्लोबल साउथ' की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगे, और एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत तथा टिकाऊ दुनिया के निर्माण की दिशा में काम करेंगे.''

Heartiest congratulations to my dear friend, President Lula, on his remarkable re-election victory. I look forward to working closely with him to further deepen and expand the multifaceted India-Brazil Strategic Partnership. Together, we will continue to strengthen our cooperation across diverse sectors, advance the shared priorities of the Global South and work towards a more inclusive, equitable and sustainable world. @LulaOficial — Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2026

पहले राउंड में रह गए थे पीछे

लूला पहले दौर की वोटिंग में फ्लावियो बोल्सोनारो से पिछड़ गए थे, लेकिन दूसरे दौर में उन्होंने बाजी पलट दी. 1989 में ब्राजील में सीधे राष्ट्रपति चुनाव शुरू हुए थे. उसके बाद यह पहली बार हुआ, जब पहले राउंड में दूसरे नंबर पर रहने वाला उम्मीदवार आखिरी राउंड में जीतकर राष्ट्रपति बना.

बता दें लूला पहले 2002 से 2010 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रह थे. दो बार लगातार राष्ट्रपति रहने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था. उनका राजनीतिक सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था. हालांकि बाद में उनकी सजा रद्द कर दी गई थी. उसके बाद उन्होंने 2022 में चुनवा लड़ा था और राष्ट्रपति बने.

राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भी लूला के लिए सरकार चलाना आसान नहीं होगा. ब्राजील की संसद में दक्षिणपंथी दल मजबूत हैं. बोल्सोनारो की लिबरल पार्टी और उसके सहयोगियों को निचले सदन में 280 से ज्यादा और सीनेट में 50 तक सीटें मिलने का अनुमान है. इस वजह से लूला को फैसले लागू करने के लिए दूसरी पार्टियों का साथ चाहिए होगा.

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