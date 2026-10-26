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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'माई डियर फ्रेंड...', ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पीएम मोदी का लूला को मैसेज

'माई डियर फ्रेंड...', ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पीएम मोदी का लूला को मैसेज

ब्राजील में राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा चुनाव जीत गए हैं. पीएम मोदी ने लूला को चुनाव जीतने पर बधाई दी है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 26 Oct 2026 10:56 AM (IST)
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ब्राजील में राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, ''मेरे प्रिय मित्र, राष्ट्रपति लूला को उनके शानदार पुनर्निर्वाचन पर हार्दिक बधाई. मैं भारत-ब्राजील की बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा और  व्यापक बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं.''

पीएम मोदी ने लिखा, ''हम साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे, 'ग्लोबल साउथ' की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगे, और एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत तथा टिकाऊ दुनिया के निर्माण की दिशा में काम करेंगे.''

पहले राउंड में रह गए थे पीछे

लूला पहले दौर की वोटिंग में फ्लावियो बोल्सोनारो से पिछड़ गए थे, लेकिन दूसरे दौर में उन्होंने बाजी पलट दी. 1989 में ब्राजील में सीधे राष्ट्रपति चुनाव शुरू हुए थे. उसके बाद यह पहली बार हुआ, जब पहले राउंड में दूसरे नंबर पर रहने वाला उम्मीदवार आखिरी राउंड में जीतकर राष्ट्रपति बना.

बता दें लूला पहले 2002 से 2010 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रह थे. दो बार लगातार राष्ट्रपति रहने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था. उनका राजनीतिक सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था. हालांकि बाद में उनकी सजा रद्द कर दी गई थी. उसके बाद उन्होंने 2022 में चुनवा लड़ा था और राष्ट्रपति बने.

राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भी लूला के लिए सरकार चलाना आसान नहीं होगा. ब्राजील की संसद में दक्षिणपंथी दल मजबूत हैं. बोल्सोनारो की लिबरल पार्टी और उसके सहयोगियों को निचले सदन में 280 से ज्यादा और सीनेट में 50 तक सीटें मिलने का अनुमान है. इस वजह से लूला को फैसले लागू करने के लिए दूसरी पार्टियों का साथ चाहिए होगा.

ये भी पढ़ें: अब हर जातिगत विवाद में नहीं लगेगा SC-ST एक्ट, इलाहाबाद HC का अहम फैसला

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 26 Oct 2026 10:34 AM (IST)
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