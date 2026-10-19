देश की यंगेस्ट IPS बनी उर्मी सिन्हा, महज 21 की उम्र क्रैक किया UPSC

उर्मी सिन्हा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, हालांकि उनके परिवार की जड़ें बिहार से जुड़ी है. उनका पालन पोषण पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ है, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. मीडिया रिपोर्ट में उनके गृह राज्य के रूप में भी पश्चिम बंगाल दर्ज है. वहीं उनके पिता डॉक्टर रणजीत सिन्हा हावड़ा में बाल रोग विशेषज्ञ है, जबकि उनकी मां गृहणी है. उनके परिवार की पैतृक जड़ें बिहार के मुंगेर जिले से जुड़ी है. बताया जाता है कि कई साल पहले उनका परिवार पश्चिम बंगाल में हावड़ा में जाकर बस गया, जहां उर्मी ने अपना बचपन बिताया.