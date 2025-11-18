एक्सप्लोरर
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां की करेंसी भारतीय रुपये के मुकाबले इतनी मजबूत है कि वहां काम करने वाले लोगों की कमाई भारत लौटकर कई गुना बढ़ जाती है.
अगर आप विदेश में नौकरी करने का सपना देखते हैं और चाहते हैं कि कमाई भी ज्यादा हो, तो आपके लिए दुनिया की कुछ ऐसी करेंसी हैं जिनकी कीमत भारतीय रुपये के मुकाबले काफी ज्यादा है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 18 Nov 2025 06:49 AM (IST)
शिक्षा
6 Photos
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
शिक्षा
6 Photos
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
6 Photos
SAIL में नौकरी का सुनहरा मौका, इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए 100 से ज्यादा पद, जानें प्रक्रिया
शिक्षा
6 Photos
NIT में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 2 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी, इस उम्र तक के लोग कर सकते हैं अप्लाई
शिक्षा
6 Photos
IIT में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी, आवेदन करने की लास्ट डेट बेहद करीब
शिक्षा
6 Photos
NIT में निकली बंपर भर्ती, ग्रुप A, B और C के इतने पदों के लिए जल्द करें आवेदन, जानें सब कुछ
शिक्षा
6 Photos
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बंपर भर्ती, 170 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; ये है लास्ट डेट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
बिहार
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
क्रिकेट
अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
शिक्षा
6 Photos
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion