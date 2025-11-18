ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा

सबसे पहले बात करते हैं कुवैत की करेंसी यानी कुवैती दिनार की. यह करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है. कुवैत की अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है और वहां की जनसंख्या काफी कम है. इस वजह से इस देश की करेंसी की कीमत बहुत ज्यादा रहती है. अगर कोई व्यक्ति कुवैत में नौकरी करके 50,000 कुवैती दिनार कमाता है तो भारत लौटकर यह रकम 1,44,45,718.96 रुपये हो जाती है. यानी महज 50 हजार डिनार की कमाई भारत में एक करोड़ 44 लाख रुपये से भी ज्यादा में बदल जाती है. यही वजह है कि कुवैत भारतीय युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है.