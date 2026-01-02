कर्नल या फिर ब्रिगेडियर आर्मी में कौन-सा पद है बड़ा? आज तक ये बात नहीं जानते होंगे आप

वहीं लेफ्टिनेंट के तौर पर करीब 2 साल की सेवा देने के बाद अधिकारी को प्रमोशन देकर कैप्टन बनाया जाता है. इसके लिए कोई अलग परीक्षा नहीं होती. प्रमोशन रिकॉर्ड, ट्रेनिंग और अनुशासन के आधार पर दिया जाता है. इस रैंक पर सैलरी बढ़कर 61,300 से 1,93,900 रुपये तक हो जाती है.