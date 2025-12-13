ये थी इस साल की सबसे हाई प्रोफाइल शादी, हर इवेंट में पानी की तरह बहाया पैसा

साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. बीतते महीनों में दुनिया के कई देशों में उथल-पुथल, राजनीतिक बदलाव और बड़े फैसले देखने को मिले. लेकिन इसी हलचल के बीच एक ऐसी खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसने कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय अखबारों तक सिर्फ एक ही बात के चर्चे कराए. दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल जेफ बेजोस और उनकी मंगेतर लॉरेन सांचेज की शादी.

यह शादी सिर्फ एक पर्सनल इवेंट नहीं रही, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल इवेंट बन गई जिसने वेनिस की गलियों से लेकर हॉलीवुड के गलियारों तक हलचल मचा दी. कहीं इसके शाही खर्च की चर्चा थी, तो कहीं इसे लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा. कुछ लोग इसे सदी की सबसे महंगी शादी कह रहे थे, तो कुछ पूछ रहे थे क्या किसी शादी में इतना पैसा वाकई बहाया जा सकता है. तो आइए इस साल की सबसे हाई प्रोफाइल शादी के बारे में जानते हैं और पता करते हैं कि हर इवेंट में पानी की तरह पैसा बहाया.

शादी कहां और क्यों बदली जगह?

जेफ बेजोस और उनकी मंगेतर लॉरेन सांचेज पहले शादी की तैयारी वेनिस के कैनारेगियो इलाके में की जा रही थी. लेकिन जब आयोजन को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए. स्थानीय लोगों ने कहा कि शहर अरबपतियों के लिए खेल का मैदान बन गया है और असली वेनिसवासी बाहर हो रहे हैं, तो शादी की जगह बदलना पड़ा. अब समारोह वेनिस के ईस्ट कास्टेलो डिस्ट्रिक्ट के आर्सेनल में हुआ. यह इलाका चारों ओर से पानी से घिरा है और यहां सिर्फ नाव या हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता है.

पानी की तरह बहाया गया पैसा

इस शादी का बजट ही दुनिया के लिए बड़ा झटका बन गया. रिपोर्ट्स के अनुसार इस ग्रैंड वेडिंग पर 48–56 मिलियन यूरो, यानी लगभग करीब 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इसी कारण इसे कई लोग सदी की सबसे महंगी शादी कह रहे हैं.शादी तीन दिन तक चली और हर दिन अपने आप में किसी फिल्मी सेट से कम नहीं था.

मेहमानों के लिए खास इंतजाम

वेनिस जैसे शहर में जहां सड़कें नहीं, सिर्फ पानी है, वहां वीवीआईपी मेहमानों का स्वागत आसान नहीं, इसलिए पहले ही दिन से वेनिस एयरपोर्ट पर 92 निजी जेट उतरते दिखे. शहर की नहरों से गेस्ट्स को शादी स्थल तक पहुंचाने के लिए लगभग 30 वॉटर टैक्सियों की व्यवस्था की गई थी. सबसे पहले पहुंचने वालों में इवांका ट्रंप और जेरेड कुशनर शामिल थे. शादी में आए दुनिया भर के सितारों और बिजनेस लीडर्स के लिए वेनिस के पांच सबसे महंगे होटल बुक किए गए. अमन वेनिस, ग्रिट्टी पैलेस, सेंट रेजिस, बेलमंड सिप्रियानी और होटल डेनियली. लगभग 200–250 हाई-प्रोफाइल मेहमानों को इस शादी के लिए बुलाया गया था. गेस्ट लिस्ट इतनी चमकदार थी कि किसी फिल्म अवॉर्ड शो से कम नहीं लग रही थी. इनमें कैटी पेरी, लियोनार्डो डिकैप्रियो, डायने वॉन फर्स्टेनबर्ग, किम कार्दशियन, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ओपरा विन्फ्रे, टॉम ब्रैडी और कई अन्य नामी चेहरे शामिल थे.

यह भी पढ़ें RBI Currency Printing: वह कौन-सा भारतीय नोट है जो नहीं छापता आरबीआई, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?