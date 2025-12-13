यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से होगा शुरू, SIR को लेकर हंगामे के आसार

उत्तर प्रदेश विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) के दोनों सदनों का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होगा. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को इसकी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे और विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है.

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों विधानमंडल सत्र को 19 दिसंबर से आहूत करने का निर्णय लिया था, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी. अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने दोनों सदनों को 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे वर्ष 2025 के तृतीय सत्र के लिए आहूत किया है. अभी तक सत्र का तारीख के हिसाब से विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल छह कैलेंडर दिन शामिल होंगे. हालांकि 21 दिसंबर को रविवार होने से अवकाश रहेगा, जिससे प्रभावी कार्य दिवस केवल चार या पांच रह जाएंगे. इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है.

SIR को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है विपक्ष

वहीं यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में हंगामे की संभावना भी है. क्योंकि विपक्षी दल विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं. इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, किसान मुद्दे, कानून-व्यवस्था और अन्य जनसरोकारों पर भी तीखी बहस होने की उम्मीद है. विपक्ष का मानना है कि छोटे सत्रों से गहन चर्चा का अवसर कम मिलता है और कई मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं. पहले दिन सदन की कार्यवाही में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. यह सत्र प्रदेश के विकास और विधायी कार्यों के लिए अहम माना जा रहा है.

यूपी में DM दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, 4 अधिकारी बने प्रमुख सचिव