कमाई अच्छी है लेकिन बचत नहीं हो रही? तो फिर ये स्मार्ट तरीके अपनाएं
Savings Tips: कमाई ठीक है लेकिन बचत नहीं टिकती? जान लीजिए कैसे आप अपनी सैलरी से हर महीने कुछ पैसे आसानी से बचा सकते हैं. इसके लिए अपनाने होंगे यह स्मार्ट टिप्स.
Savings Tips: कमाई ठीक-ठाक हो और फिर भी महीने के आख़िर में बैलेंस ज़ीरो दिखे. तो दिक्कत कमाई में नहीं. पैसों के मैनेजमेंट में होती है. आज की लाइफ़ में खर्च इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि बिना प्लानिंग के बचत होना मुश्किल है. यहां मामला यह हीं कि आप कितना कमाते हैं. बल्कि यह है कि हर रुपये का इस्तेमाल कितना समझदारी से होता है. ठीक ढंग से मैनेज किया जाए,
तो वही सैलरी आपको बचत भी दे सकती है और भविष्य के लिए सिक्योरिटी भी. अगर आप पैसों का बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए. जिससे फालतू खर्च खुद-ब-खुद फिल्टर हो जाए. जरा से छोटे बदलाव आपके लिए बड़े नतीजे ला सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कुछ स्मार्ट मनी सेविंग टिप्स.
अपने खर्चों को ट्रैक करें
ज़्यादातर लोग खर्च लिखते ही नहीं और यही सबसे बड़ी गलती है. जब तक आपको पता ही नहीं कि पैसा कहां जा रहा है. तब तक बचत हो भी कैसे. सबसे पहले एक नार्मल सा बजट बनाएं और तीन कैटेगरी तय करें. ज़रूरी खर्च, सुविधा वाले खर्च और फालतू खर्च. एक महीने हर ट्रांजैक्शन नोट करें. इससे साफ दिखेगा कि किस चीज़ पर बेवजह पैसा जा रहा है.
इसके बाद 50-30-20 रूल अपनाएं यानी 50 प्रतिशत जरूरतों पर, 30 प्रतिशत लाइफ़स्टाइल पर और 20 प्रतिशत सीधे बचत या निवेश में. जो खर्च हिसाब से बाहर जा रहे हों. उन्हें अगले महीने ही कट कर दें. शुरुआत में मुश्किल लगता है पर तीसरे महीने तक आप खुद समझ जाएंगे कि आपकी इनकम में कितनी गुंजाइश बच रही है.
इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऐसे करें
पैसा बचाने का सबसे आसान तरीका है कि उसे खर्च होने से पहले अलग कर दो. सैलरी आते ही एक ऑटो-डैबिट सेट कर दें. जिससे हर महीने एक तय रकम सेविंग अकाउंट, RD, SIP या किसी फंड में चली जाए. जब बचत पहले निकल जाती है. तो बाकी रकम खुद बजट बनाने लगती है.
फालतू खर्च एक-एक कर रोक दें
अपने रोजमर्रा के खर्चों की माइक्रो-प्लानिंग सीखें. छोटी-छोटी चीज़ें जैसे बाहर खाना, गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन, इम्पल्स खरीदारी. यह चीजें ही महीने का बैलेंस खत्म कर देती हैं. इन पर हल्का कंट्रोल बड़ा असर डालता है. चाहें तो हर खरीदारी से पहले 24 घंटे का रूल रखें. ज्यादातर चीज़ें जो उस पल जरूरी लगती हैं. अगले दिन उतनी जरूरी नहीं लगेंगी. जैसे ही आप पैसों को मैनेज करना सीख जाएंगे फिर बचत भी होने लगेगी.
