हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाअमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा

अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा

क्या आपको पता है 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत कितने पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे साथ ही 1 लाख डॉलर पाकिस्तान में कितने होते हैं ये भी आपको बताने जा रहे हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Dec 2025 06:26 PM (IST)
क्या आपको पता है 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत कितने पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे साथ ही 1 लाख डॉलर पाकिस्तान में कितने होते हैं ये भी आपको बताने जा रहे हैं.

विदेशी मुद्रा का बाजार हर समय बदलता रहता है और खासकर डॉलर और पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर पर लोगों की नजर रहती है.

1/6
लेकिन क्या आप जानते हैं 1 लाख अमेरिकी डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपये के बराबर हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं 1 लाख अमेरिकी डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपये के बराबर हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.
2/6
अगर हम बात करें 1 लाख अमेरिकी डॉलर की, तो फिलहाल 1 डॉलर = 279.87 PKR के बराबर है. जिसके अनुसार 1 लाख डॉलर = 1,00,000 x 279.87 PKR = 2,79,87,000 पाकिस्तानी रुपये हो जाएगा. यानी 1 लाख अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान में लगभग 2.79 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के बराबर होंगे.
अगर हम बात करें 1 लाख अमेरिकी डॉलर की, तो फिलहाल 1 डॉलर = 279.87 PKR के बराबर है. जिसके अनुसार 1 लाख डॉलर = 1,00,000 x 279.87 PKR = 2,79,87,000 पाकिस्तानी रुपये हो जाएगा. यानी 1 लाख अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान में लगभग 2.79 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के बराबर होंगे.
Published at : 22 Dec 2025 06:25 PM (IST)
Tags :
Education USD To PKR 2025 Dollar To Rupee Conversion

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
क्रिकेट
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Aravali Hills: अरावली पर विवाद..सरकार का क्या जवाब? | Hills Protest | abp News
Bulandshahr केस में सजा का एलान, सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास | Breaking | ABP News
Jeetan Ram Manjhi ने BJP को दिखाई आंख, Rajya Sabha सीट की कर दी डिमांड... Pawan Singh होंगे हैरान !
Cough Syrup Case: UP में बैन कोडीन कफ सिरप पर हुई बड़ी कार्रवाई | Codeine | Etah | ABP NEWS
Humayun Kabir New Party: Mamata के गढ़ में किसका चलेगा दांव, Humayun के नए पार्टी से आया सियासी भूचाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
क्रिकेट
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
यूटिलिटी
खो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर
खो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर
हेल्थ
विटामिन B12 की कमी दूर करने में मदद करते हैं ये 5 फल, डाइट में इन्हें जरूर करें शामिल
विटामिन B12 की कमी दूर करने में मदद करते हैं ये 5 फल, डाइट में इन्हें जरूर करें शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget