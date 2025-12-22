एक्सप्लोरर
अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा
क्या आपको पता है 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत कितने पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे साथ ही 1 लाख डॉलर पाकिस्तान में कितने होते हैं ये भी आपको बताने जा रहे हैं.
विदेशी मुद्रा का बाजार हर समय बदलता रहता है और खासकर डॉलर और पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर पर लोगों की नजर रहती है.
1/6
2/6
Published at : 22 Dec 2025 06:25 PM (IST)
शिक्षा
7 Photos
एम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन
शिक्षा
7 Photos
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
शिक्षा
6 Photos
भारत के 1000 रुपये इस देश में बन जाते हैं लाखों, लेकिन क्या सच में बढ़ जाती है आपकी कमाई?
शिक्षा
6 Photos
ITI वालों के लिए सुनहरा मौका ,पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स में 225 पदों पर भर्ती,जानें कैसे करें आवेदन ?
शिक्षा
6 Photos
10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी सरकारी नौकरी; जानें कैसे ?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
क्रिकेट
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
Advertisement
शिक्षा
7 Photos
एम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion