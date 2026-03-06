10-20 नहीं, UPSC की फाइनल लिस्ट में जामिया कोचिंग के इतने बच्चे, एक ने तो टॉप-10 में बनाई जगह

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया. इस वर्ष कुल 1087 पदों के लिए 958 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के पद शामिल हैं. इस साल की परीक्षा में पहले स्थान पर एमबीबीएस डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, दूसरे स्थान पर इंजीनियर राजेश्वरी सुवे एम और तीसरे स्थान पर वाणिज्य स्नातक एकांश ढुल रहे.

इसके साथ ही रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के छात्रों ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है. यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया कई छात्र शामिल हुए हैं और इनमें से एक छात्र ने टॉप-10 में भी अपनी जगह बनाई. तो आइए जानते हैं कि UPSC की फाइनल लिस्ट में जामिया कोचिंग के कितने बच्चे हैं और इनमें से किसने टॉप-10 में जगह बनाई है.

UPSC की फाइनल लिस्ट में जामिया कोचिंग के कितने बच्चे हैं

जामिया मिलिया इस्लामिया के रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर के 38 छात्रों का नाम UPSC CSE 2025 की फाइनल लिस्ट में है. जिसमें टॉप 10 में आर. राजाह मोहेदीन शामिल हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया 7वीं रैंक हासिल की है. इसके अलावा सुरभि यादव – रैंक 14, इफरा शम्स अंसारी – रैंक 24, नबीया पार्वेज – रैंक 29, हसन खान – रैंक 95, नवनीत कौर – रैंक 111, साक्षी सक्सेना – रैंक 151, तौसीफ अहमद गणाई – रैंक 254, अनुप्रिया राय – रैंक 258 और इशिता शर्मा – रैंक 268 शामिल हैं.

इनमें से किसने टॉप-10 में जगह बनाई है

जामिया मिलिया इस्लामिया के कोचिंग सेंटर के छात्रों में आर. राजाह मोहेदीन ने UPSC CSE 2025 की फाइनल लिस्ट में टॉप-10 में अपनी जगह बनाई है. उन्होंने पूरे देश के लाखों उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए 7वां रैंक हासिल किया. यह सफलता न सिर्फ उनके व्यक्तिगत प्रयास और मेहनत को दर्शाती है, बल्कि जामिया के कोचिंग सेंटर के लिए भी बड़ी मिसाल है. बाकी जामिया के छात्र भी रैंक 14 से लेकर 268 तक में सफल हुए हैं, इस सेंटर ने इस साल कई उम्मीदवारों को UPSC की कठिन परीक्षा में सफलता दिलाई है.

परीक्षा प्रक्रिया और समय रेखा

यूपीएससी सीएसई की प्रक्रिया 25 मई 2025 को प्रारंभिक परीक्षा से शुरू हुई. मुख्य परीक्षा 22 से 31 अगस्त 2025 तक आयोजित हुई. अंतिम चरण, यानी व्यक्तित्व परीक्षण या साक्षात्कार, 27 फरवरी 2026 को हुआ. यूपीएससी ने अपने परंपरागत रुझान के अनुसार, साक्षात्कार समाप्त होने के लगभग एक सप्ताह के भीतर अंतिम परिणाम घोषित कर दिया. पिछले सालों की तुलना में, इस साल भी समय-सीमा लगभग समान रही. जैसे 2024 में साक्षात्कार 17 अप्रैल 2025 को समाप्त हुए और परिणाम 22 अप्रैल को घोषित हुए. 2023 में साक्षात्कार 9 अप्रैल 2024 को समाप्त हुए और परिणाम 16 अप्रैल को घोषित हुए.

