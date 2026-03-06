सावधान! सप्लीमेंट्स का गलत कॉम्बिनेशन खराब कर सकता है आपकी हेल्थ, जानें एक्सपर्ट की राय

Which Supplements Should Not Be Taken Together: आजकल हेल्थ और वेलनेस को लेकर लोगों में जागरूकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है. यही वजह है कि बहुत से लोग अपने शरीर में विटामिन और पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए सप्लीमेंट्स लेने लगे हैं. थकान महसूस हो तो आयरन की गोली, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिंक और स्किन के लिए विटामिन-C जैसी गोलियां आम हो गई हैं. लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि कुछ सप्लीमेंट्स को एक साथ लेना शरीर के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है. न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स Amy Margulies के मुताबिक सप्लीमेंट्स लेते समय उनके सही समय और कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ विटामिन और मिनरल एक-दूसरे के असर को कम कर सकते हैं.



आयरन और कैल्शियम

आयरन की गोलियां अक्सर आयरन की कमी यानी एनीमिया को दूर करने के लिए दी जाती हैं. यह शरीर में लाल ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करती हैं, जिससे ऑक्सीजन पूरे शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचती है. वहीं कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है. लेकिन अगर इन दोनों को साथ लिया जाए तो कैल्शियम आंतों में आयरन के अब्जॉर्ब को कम कर सकता है. इससे आयरन सप्लीमेंट का असर घट सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस या मतली भी हो सकती है. इसलिए डॉक्टर इन्हें कम से कम दो घंटे के अंतर से लेने की सलाह देते हैं.

आयरन और जिंक

जिंक इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है. लेकिन आयरन और जिंक दोनों को एक साथ लेने से ये शरीर में एक-दूसरे के अब्जॉर्ब के लिए रेस करने लगते हैं. इससे दोनों मिनरल्स का फायदा कम हो सकता है और पेट में दर्द, मरोड़ या दस्त जैसी परेशानी भी हो सकती है. इसलिए एक्सपर्ट इन दोनों सप्लीमेंट्स के बीच भी कम से कम दो घंटे का अंतर रखने की सलाह देते हैं.

कॉपर और जिंक

कॉपर शरीर में ऊर्जा उत्पादन, नसों के स्वास्थ्य और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है. लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में जिंक लिया जाए तो यह कॉपर के अब्जॉर्व में बाधा डाल सकता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर कॉपर की कमी हो सकती है, जिससे एनीमिया, कमजोर इम्यूनिटी या नसों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए इन दोनों सप्लीमेंट्स को भी अलग-अलग समय पर लेना बेहतर माना जाता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

