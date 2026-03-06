हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UPSC Result 2025: यूपीएससी सीएसई 2025 में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इन्हें कब से मिलने लगेगी सैलरी?

UPSC Result 2025: यूपीएससी सीएसई 2025 में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इन्हें कब से मिलने लगेगी सैलरी?

UPSC Result 2025: यूपीएससी 2025 के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि चुने हुए उम्मीदवारों को उनकी सैलरी कब से मिलनी शुरू होती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Mar 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

UPSC Result 2025: भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा के नतीजों का लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के फाइनल नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस साल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी जानी-मानी सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 958 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इन चुने हुए उम्मीदवारों को उनकी सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी.

कब मिलेगी सैलरी?

चुने हुए उम्मीदवारों को नतीजे की घोषणा के तुरंत बाद उनकी सैलरी नहीं मिलती है. उनकी सैलरी तभी शुरू होती है जब वह अपनी-अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में शामिल होते हैं. एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद ट्रेनी ऑफिसर को ट्रेनिंग के पहले महीने के आखिर में उनकी पहली सैलरी मिलती है. इस सैलरी को टेक्निकल ट्रेनिंग पीरियड के दौरान स्टाइपेंड माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वे अभी भी प्रोबेशन से गुजर रहे होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां सीख रहे होते हैं. ट्रेनिंग आमतौर पर रिजल्ट घोषित होने के कुछ महीनो बाद शुरू होती है, जब सरकार सर्विस एलोकेशन और अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मल प्रोसेस पूरा कर देती है. 

कब से शुरू होगी ट्रेनिंग? 

फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद सरकार सर्विस एलोकेशन की प्रक्रिया शुरू करती है. इस प्रक्रिया से यह तय होता है कि कोई कैंडिडेट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या फिर दूसरी सेंट्रल सर्विस में शामिल होगा या नहीं. इस प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 4 से 6 हफ्ते लगते हैं. उसके बाद चुने गए कैंडिडेट को उनके जॉइनिंग लेटर मिल जाते हैं. इसी के साथ ट्रेनिंग आमतौर पर उसी साल अगस्त और सितंबर के बीच शुरू हो जाती है.

ट्रेनिंग के दौरान बेसिक पे 

अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान  ट्रेनी ऑफिसर्स को 7वें पे कमीशन के लेवल 10 पे स्केल के आधार पर सैलरी मिलती है. बेसिक पे ₹56,100 हर महीने है. यह रकम उन ऑफिसर्स के लिए शुरुआती सैलरी है जो आईएएस, आईपीएस और दूसरे ग्रुप A सिविल सर्विस जैसी सर्विस में शामिल होते हैं.

ट्रेनिंग के दौरान इन हैंड स्टाइपेंड 

अपने 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ऑफिसर को एकेडमी द्वारा दी जाने वाली अलग-अलग सुविधाओं के लिए डिडक्शन के बाद स्टाइपेंड मिलता है. मेस फीस, हॉस्टल में रहने की जगह, यूनिफॉर्म और ट्रेनिंग एक्टिविटी जैसे खर्चे बेसिक सैलरी से काटे जाते हैं. यह डिडक्शन आमतौर पर हर महीने ₹10000 से ₹20000 के बीच होते हैं. इन कटौती के बाद ट्रेनिंग ऑफिसर्स आमतौर पर अपनी ट्रेनिंग के दौरान हर महीने लगभग ₹35000 से ₹40000 का इन हैंड स्टाइपेंड ले पाते हैं.

परचून की दुकान चलाने वाले की बेटी आस्था जैन बनीं IAS, एक साल में इतनी सुधार ली UPSC रैंकिंग

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
UPSC Result 2025 UPSC Salary IAS Trainee Salary
