एक्सप्लोरर
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर 2025 तक uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Nov 2025 10:55 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
अमेरिका में वर्क परमिट वीजा पर नहीं मिलेगा ऑटो एक्सटेंशन, जानें कितने भारतीयों की नौकरी पर पड़ेगा असर
नौकरी
6 Photos
सेबी में असिस्टेंट मैनेजर बनने का सुनहरा मौका, 110 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
RRB जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
नौकरी
6 Photos
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
7 Photos
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
Advertisement
नौकरी
6 Photos
अमेरिका में वर्क परमिट वीजा पर नहीं मिलेगा ऑटो एक्सटेंशन, जानें कितने भारतीयों की नौकरी पर पड़ेगा असर
नौकरी
6 Photos
सेबी में असिस्टेंट मैनेजर बनने का सुनहरा मौका, 110 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion