लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन

लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर 2025 तक uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 05 Nov 2025 10:55 AM (IST)
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर 2025 तक uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

सहायक नगर नियोजक के पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना जरूरी है. वहीं रिसर्च असिस्टेंट के पदों के लिए टेक्नोलॉजी, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री मांगी गई है.
सहायक नगर नियोजक के पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना जरूरी है. वहीं रिसर्च असिस्टेंट के पदों के लिए टेक्नोलॉजी, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री मांगी गई है.
इन पदों के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसमें एससी-एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष और ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिलेगी.
इन पदों के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसमें एससी-एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष और ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिलेगी.
आवेदन शुल्क श्रेणीवार तय किया गया है. सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 125, एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए 65 और दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.
आवेदन शुल्क श्रेणीवार तय किया गया है. सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 125, एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए 65 और दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.
चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा में सामान्य अध्ययन, विषय संबंधित और तर्कशक्ति से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे.
चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा में सामान्य अध्ययन, विषय संबंधित और तर्कशक्ति से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे.
सहायक नगर नियोजक के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-7 पे स्केल के तहत 15,600 से 39,100 तक वेतन मिलेगा. वहीं रिसर्च असिस्टेंट के पदों के लिए 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी तय की गई है. इसके अलावा, डीए, एचआरए और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा.
सहायक नगर नियोजक के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-7 पे स्केल के तहत 15,600 से 39,100 तक वेतन मिलेगा. वहीं रिसर्च असिस्टेंट के पदों के लिए 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी तय की गई है. इसके अलावा, डीए, एचआरए और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा.
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को uppsc.up.nic.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर Apply Online या Ongoing Recruitment लिंक पर क्लिक करें, फिर नया रजिस्ट्रेशन करें. सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें. अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें.
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को uppsc.up.nic.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर Apply Online या Ongoing Recruitment लिंक पर क्लिक करें, फिर नया रजिस्ट्रेशन करें. सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें. अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें.
Published at : 05 Nov 2025 10:55 AM (IST)
