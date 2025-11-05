लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को uppsc.up.nic.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर Apply Online या Ongoing Recruitment लिंक पर क्लिक करें, फिर नया रजिस्ट्रेशन करें. सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें. अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें.