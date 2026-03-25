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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsMP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स

MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स

MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड आज दोपहर 1:30 बजे 5वीं और 8वीं क्लास के नतीजे जारी करेगा. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 25 Mar 2026 11:54 AM (IST)

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मध्य प्रदेश कक्षा और कक्षा 8 रिजल्ट 2026 लाइव अपडेट
Source : ABPLIVE AI

Background

मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि कक्षा 5वीं और 8वीं के रिजल्ट 25 मार्च 2026 को जारी किए जा रहे हैं. राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

आज के समय में रिजल्ट देखने की प्रक्रिया पहले से काफी आसान हो गई है. छात्रों को अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी. वे घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर इसका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. इसके बाद छात्र और उनके अभिभावक कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम चेक कर पाएंगे.

ये जानकारी होना जरूरी

रिजल्ट देखने के लिए कुछ जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखना बेहद जरूरी है. सबसे अहम है रोल नंबर. इसके बिना आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे. इसके साथ ही जन्म तिथि (Date of Birth) भी दर्ज करनी होगी. अगर किसी छात्र के पास रोल नंबर नहीं है, तो वह समग्र आईडी (Samagra ID) के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकता है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन जानकारियों के बिना वेबसाइट पर लॉगिन नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले से ही इन्हें संभालकर रखें.

ऐसे करें रिजल्ट चेक

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in खोलें
  • होमपेज पर अपनी कक्षा (5वीं या 8वीं) के रिजल्ट का लिंक चुनें
  • नया पेज खुलने पर अपनी लॉगिन जानकारी भरें
  • रोल नंबर या समग्र आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा
  • आगे के लिए इसका प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट जरूर रख लें
11:54 AM (IST)  •  25 Mar 2026

MP Board Result 2026 Live: कहां जारी होगा एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट?

मध्य प्रदेश बोर्ड इस बार 5वीं और 8वीं क्लास का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rskmp.in पर जारी करेगा.

11:44 AM (IST)  •  25 Mar 2026

MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षा में कितने छात्र?

इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड की 5वीं क्लास की परीक्षा में 12 लाख 76 हजार छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. जबकि 8वीं क्लास की परीक्षा में इस बार 10 लाख 92 हजार स्टूडेंट्स शामिल हुए थे.

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