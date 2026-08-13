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MP Board 2027: 10वीं- 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी, फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम
MP Board की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी 2027 से शुरू होगी, जबकि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी 2027 से शुरू होगी.
MP Board 2027 Time Table Released: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा 2027 का टाइम टेबल जारी कर दिया है. मंडल की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी 2027 से शुरू होगी, जबकि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी 2027 से शुरू होगी. दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं मुख्य सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा कार्यक्रम नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है.
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