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हिंदी न्यूज़शिक्षा2026 में रिटायर हो रहे पहले अग्निवीर, 4 साल की सेवा के बाद कौन सी सरकारी नौकरी के मिलेंगे मौके

2026 में रिटायर हो रहे पहले अग्निवीर, 4 साल की सेवा के बाद कौन सी सरकारी नौकरी के मिलेंगे मौके

Government Jobs Ex Agniveer: 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सेना के बाहर निकलने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार अलग-अलग सरकारी विभागों में रोजगार के ऑप्शन तैयार कर रही है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Aug 2026 07:19 PM (IST)
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Government Jobs Ex Agniveer: अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीर इस साल 4 साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद रिटायर्ड होंगे. कार्यकाल पूरा होने के बाद सेना के बाहर निकलने वाले इन अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार अलग-अलग सरकारी विभागों में रोजगार के ऑप्शन तैयार कर रही है. रिपोर्ट के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को आगे नौकरी के लिए अपनी पसंद का विभाग या स्थान चुनने का ऑप्शन मिल सकता है. इस संबंध में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय की ओर से बैठक भी की जा चुकी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि 2026 में रिटायर हो रहे पहले अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद कौन सी सरकारी नौकरी कर सकेंगे.

रेलवे में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 

पूर्व अग्निवीरों के लिए भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बीच सहयोग का ढांचा तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य अग्निवीरों और सेना से नागरिक जीवन में आने वाले कर्मियों के लिए रिटायरमेंट के बाद रोजगार का अवसर बढ़ाना है. इसके तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए रेलवे में लेवल 2 और उससे ऊपर के पदों पर पांच फीसदी, जबकि लेवल 1 के पदों पर 10 फीसदी  आरक्षण का प्रावधान किया गया है. वहीं पूर्व सैनिकों के लिए लेवल 2 और उससे ऊपर के पदों पर 10 फीसदी तथा लेवल 1 के पदों पर 20 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. 

CAPF और असम राइफल्स में भी 50% आरक्षण 

पूर्व अग्निवीरों के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बलों और असम राइफल्स में भी है. गृह मंत्रालय पहले ही ऐलान कर चुका है कि इन बलों में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और राइफलमैन जैसे पदों की भर्ती में 50 फीसदी पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे. इन पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा में छूट देने की जानकारी भी गृह मंत्रालय ने संसद में दी है. इसके अलावा उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी. 

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राज्यों में भी सरकारी नौकरी के मौके 

केंद्र के अलावा कुछ राज्यों में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है. ऐसे पदों पर आरक्षण की सीमा अलग-अलग राज्यों में 10 से 20 फीसदी तक बताई गई है. चंडीगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कई  विभागों में आरक्षण को मंजूरी दी गई है. चंडीगढ़ के जेल विभाग में ग्रुप-सी जेल वार्डर के सीधी भर्ती वाले पदों पर 20 फीसदी आरक्षण दिया गया. इसके अलावा चंडीगढ़ फायर सर्विस और वन विभाग में पात्र पदों पर भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. 

4 साल के बाद क्या होगा?

केंद्र सरकार की ओर से पूर्व अग्निवीरों को सेना से बाहर आने के बाद अलग-अलग सरकारी संगठनों में रोजगार के ऑप्शन देने की तैयारी की जा रही है. इसमें केंद्रीय बल, रेलवे और राज्य स्तरीय पुलिस तथा अन्य सरकारी विभाग शामिल है. इसके साथ ही जुलाई की कुछ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार सशस्त्र बलों में अग्निवीरों की एक बड़ी संख्या को 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद नियमित सेवा में बनाए रखने पर विचार कर रही है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 Aug 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Government Jobs Agnipath Scheme Agniveer Ex Agniveer Government Jobs Ex Agniveer
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