स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'रियल दबंग'

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'भाईजान हैं रियल दबंग'

स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'भाईजान हैं रियल दबंग'

Students Protest: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट दिया है. वहीं एक्टर की ये बात फैंस को बेहद पसंद आई है और वे सुपरस्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 09:19 AM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में जंतर-मंतर पर जारी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स से सपोर्ट मिल रहा है. वहीं बुधावर को बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी इंस्टा अकाउंट पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट शेयर कर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया.सलमान खान के इस कदम से एक्टर के फैंस काफी खुश हैं और सुपरस्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

सलमान खान ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को दिया सपोर्ट
बता दे कि सुपरस्टार ने अपने स्कूल के टाइम की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए एक लंबी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने पेपर लीक को "बहुत सीरियस मुद्दा" बताया उन्होंने बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए एकजुट होने पर छात्रों की तारीफ की.  उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने बच्चों का साथ देने के लिए माता-पिता का भी शुक्रिया अदा किया.

सलमान ने अपनी पोस्ट लिखा, "यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था, बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया. जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है, मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया है.

मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूं उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर, शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपना उत्साह दिखाया है. यह आंदोलन या विरोध प्रदर्शन ही सही तरीका है, और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है. वे बहुत साहसी और बहादुर हैं. शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित यह पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी.

 

 
 
 
 
 
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मुद्दे को राजनीति का रंग न दें
सलमान खान ने आगे अपील की है कि इस मुद्दे को राजनीति का रंग नहीं दें. उन्होंने लिखा, “यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है. इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. इसका क्रेडिट केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए. मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी. यह सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है. एक पॉजिटिव फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं, उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे.शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे हर साल और ज्यादा पॉपुलर और अट्रैक्टिव बनना चाहिए, ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आएं और भारत एक एजुकेशन हब बन जाए.”

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सलमान के सपोर्ट की फैंस कर रहे तारीफ
भारत के सबसे बड़े स्टार्स में से एक सलमान खान को प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सामने आते देख उनके फैंस हैरान रह गए और हर कोई एक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे. सलमान खान की पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए एक फैन ने लिखा, "रियल दबंग भाई" एक अन्य ने कमेंट किया, “जब बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई इस मामले पर चुप रहा, तब भाई ने पोस्ट करके अपनी बात रखी. हिम्मतवाला भाई.”


स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'भाईजान हैं रियल दबंग


स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'भाईजान हैं रियल दबंग

एक अन्य ने लिखा, “ यह तो ज़बरदस्त है आपके सपोर्ट के लिए बहुत प्यार.” वहीं एक अन्य ने लिखा, “लव यू गुरुदेव, फियरलेस भाई.” जबकि एक और ने लिखा, “देखो अपना हीरो तो आ गया.” एक और ने लिखा, " जियो भाई, आपने फिर से दिल जीत लिया, आप एक सच्चे दबंग हो.


स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'भाईजान हैं रियल दबंग


स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'भाईजान हैं रियल दबंग


स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'भाईजान हैं रियल दबंग
स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'भाईजान हैं रियल दबंग

बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का किया है सपोर्ट
सलमान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने एग्जाम में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ़ विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन किया है. शबाना आजमी, प्रकाश राज, हुमा कुरैशी, भूमि पेडनेकर, अनुराग कश्यप, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, दुलकर सलमान और पूजा भट्ट के साथ-साथ फिल्म निर्माता इम्तियाज अली और अनुभवी अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी विरोध कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता जाहिर की है और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की है.

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Published at : 23 Jul 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Student's Protest SALMAN KHAN CJP Protest
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