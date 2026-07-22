INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET 2026 Success Story: पेंटिंग कर परिवार चलाया, अब NEET में 583 अंक लाकर बूंदी के बेटे ने MBBS की सीट की पक्की

NEET 2026 Success Story: पेंटिंग कर परिवार चलाया, अब NEET में 583 अंक लाकर बूंदी के बेटे ने MBBS की सीट की पक्की

परिवार की मदद के लिए गांव-गांव जाकर घरों की पेंटिंग करने वाले सूरज ने इस साल नीट यूजी 2026 में 583 अंक हासिल किए. इस स्कोर के साथ उन्हें मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिलने की उम्मीद है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 22 Jul 2026 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

NEET 2026 Success Story: राजस्थान के बूंदी जिले के रहने वाले सूरज सैनी ने साबित कर दिया है कि मजबूत इरादों के सामने आर्थिक मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती है. परिवार की मदद के लिए गांव-गांव जाकर घरों की पेंटिंग करने वाले सूरज ने इस साल नीट यूजी 2026 में 583 अंक हासिल किए. इस स्कोर के साथ उन्हें मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिलने की उम्मीद है. खास बात यह है कि 12वीं कक्षा तक उन्हें नीट परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. धीरे-धीरे जानकारी मिली, तैयारी शुरू की और लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय कर लिया. 

12वीं तक नहीं पता था नीट क्या होता है?

सूरज बूंदी जिले के कापरेन स्थित एक हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल के छात्र रहे हैं. उन्होंने दसवीं में 87 प्रतिशत और 12वीं में 85 प्रतिशत अंक हासिल किए.  सूरज बताते हैं कि स्कूल के दौरान उनका पूरा ध्यान केवल बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर था. उन्हें नीट परीक्षा के बारे में पहली बार उनकी बुआ से पता चला, इसके बाद उन्होंने फरवरी 2024 में आवेदन किया और पहली बार परीक्षा दी. सूरज के अनुसार पहले प्रयास में उनकी तैयारी बहुत सीमित थी, परीक्षा देने के बाद उन्हें लगा कि प्रश्न पत्र अपेक्षा से ज्यादा आसान था.  उन्हें एहसास हुआ की समस्या पेपर नहीं, बल्कि उनकी तैयारी में थी. इस वजह से उन्होंने दोबारा पूरी गंभीरता के साथ पूरी तैयारी शुरू की. 

घर पर पढ़ाई से कोटा तक का सफर 

पहले प्रयास के बाद सूरज ने घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखी. बाद में उन्हें कोटा स्थित कोचिंग के कार्यक्रम के तहत फ्री कोचिंग और रहने की सुविधा मिली. कोटा पहुंचने के बाद उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की सही रणनीति समझ आई. शुरुआत में उन्हें लगा कि दूसरे छात्र उनसे काफी आगे हैं, क्योंकि वह कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे. लेकिन शिक्षकों के मार्गदर्शन से उन्हें धीरे-धीरे अपनी तैयारी भी मजबूत कर ली. सूरज का कहना है कि नीट की तैयारी के लिए केवल कोचिंग ही जरूरी नहीं होती, बल्कि सही दिशा मिलना ज्यादा जरूरी होता है. उनके अनुसार शिक्षक यह समझाने में मदद करते हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरह तैयारी को आगे बढ़ाना है. 

ये भी पढ़ें-QS Ranking 2027: पढ़ाई के लिए सियोल दुनिया का बेस्ट शहर, मुंबई भारत में नंबर-1 और दिल्ली सबसे किफायती स्टूडेंट सिटी

पढ़ाई के साथ-साथ करते थे घरों की पेंटिंग 

कोटा जाने से पहले सूरज छुट्टियों और खाली समय में आसपास के गांव में घरों की पेंटिंग का काम करते थे. इससे होने वाली कमाई से वह परिवार की आर्थिक मदद करते थे. सूरज ने बताया कि यह काम उसने किसी से सीखा नहीं था, बल्कि लोगों को काम करते देखकर खुद सीख लिया. धीरे-धीरे यही काम परिवार की एक्स्ट्रा आय का साधन बन गया. वहीं सूरज की मां घीसी बाई खेतों में मजदूरी करती है, आर्थिक तंगी की वजह से उसकी छोटी बहन गरिमा को आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ने पढ़ी और वह अपनी मां के साथ खेतों में काम करने लगी. सूरज अब सूरज चाहते हैं कि उनकी बहन दोबारा स्कूल जाए.

अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तैयारी 

नीट यूजी 2026 में 583 अंक हासिल करने के बाद सूरज का अगला टारगेट मेडिकल काउंसलिंग है. उन्हें भरोसा है कि इस स्कोर के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिल जाएगी. वहीं अपने अनुभव के आधार पर सूरज का कहना है कि जो छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उन्हें 11वीं से ही नीट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. उनका मानना है कि समय रहते तैयारी शुरू करने के बाद में अतिरिक्त दबाव नहीं बनता. 

ये भी पढ़ें-Bullet Train Driver: बुलेट ट्रेन चलाने का है सपना, भारत में कैसे बन सकेंगे इसके ड्राइवर, क्या होनी चाहिए योग्यता?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 22 Jul 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
NEET UG Result 2026 NEET 2026 Success Story Suraj Saini Neet Aspirant Bundi Student Qualify Neet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET 2026 Success Story: पेंटिंग कर परिवार चलाया, अब NEET में 583 अंक लाकर बूंदी के बेटे ने MBBS की सीट की पक्की
पेंटिंग कर परिवार चलाया, अब NEET में 583 अंक लाकर बूंदी के बेटे ने MBBS की सीट की पक्की
शिक्षा
AISHE Report: देश में पहली बार घटे अंडरग्रेजुएट एडमिशन, आखिर क्यों कम हो रहे दाखिले और क्या हैं इसके मायने?
AISHE Report: देश में पहली बार घटे अंडरग्रेजुएट एडमिशन, आखिर क्यों कम हो रहे दाखिले और क्या हैं इसके मायने?
शिक्षा
Karnataka Teacher Recruitment 2026: इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
शिक्षा
Bullet Train Driver: बुलेट ट्रेन चलाने का है सपना, भारत में कैसे बन सकेंगे इसके ड्राइवर, क्या होनी चाहिए योग्यता?
बुलेट ट्रेन चलाने का है सपना, भारत में कैसे बन सकेंगे इसके ड्राइवर, क्या होनी चाहिए योग्यता?
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Honda ZR-V expected price in India: Kodiaq से ज़्यादा? #honda #hondazrv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
बिहार
छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जो गुस्सा है उसको…'
छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जो गुस्सा है उसको…'
इंडिया
Explained: 380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! इन दोनों से ज्यादा CJP को जन समर्थन क्यों?
380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! दोनों से ज्यादा CJP को समर्थन क्यों?
साउथ सिनेमा
हॉस्पिटल में एडमिट हुए नंदमुरी बालकृष्ण, 'NBK 111' की शूटिंग में हुआ हादसा, घुटने में लगी चोट
हॉस्पिटल में एडमिट हुए नंदमुरी बालकृष्ण, 'NBK 111' की शूटिंग में हुआ हादसा, घुटने में लगी चोट
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games 2026 India Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पूरा शेड्यूल, फ्री में कैसे देखें लाइव? नीरज चोपड़ा भी आएंगे नजर
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पूरा शेड्यूल, फ्री में कैसे देखें लाइव? नीरज चोपड़ा भी आएंगे नजर
एग्रीकल्चर
सरकार दे रही है प्राकृतिक खेती के लिए आर्थिक मदद, जानिए कौन उठा सकता है लाभ
सरकार दे रही है प्राकृतिक खेती के लिए आर्थिक मदद, जानिए कौन उठा सकता है लाभ
इंडिया
AAP सांसद संजय सिंह ने PM आवास के पास धरने पर उठाए थे सवाल, अब राहुल गांधी ने दिया ऐसा जवाब
AAP सांसद संजय सिंह ने PM आवास के पास धरने पर उठाए थे सवाल, अब राहुल गांधी ने दिया ऐसा जवाब
दिल्ली NCR
अस्पताल से सोनम वांगचुक ने सरकार को लिखी चिट्ठी, अनशन खत्म करने को तैयार, रखी शर्त
अस्पताल से सोनम वांगचुक ने सरकार को लिखी चिट्ठी, अनशन खत्म करने को तैयार, रखी शर्त
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget