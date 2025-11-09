महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका

वेतनमान की बात करें तो इस भर्ती में सैलरी काफी आकर्षक है. सीनियर पदों जैसे इंटरनल ऑडिट ऑफिसर या सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को 56,100 से 1,77,500 रुपये तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जबकि जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) और लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर को 38,600 से 1,22,800 रुपये तक सैलरी दी जाएगी. जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट स्टोरकीपर को 19,900 से 63,200 रुपये तक का वेतन मिलेगा. वहीं सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 रुपये तक का वेतन तय किया गया है.