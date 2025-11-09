हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका

महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 290 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इंजीनियर, क्लर्क और अकाउंट्स जैसे कई पद शामिल हैं. उम्मीदवार mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Nov 2025 01:55 PM (IST)
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 290 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इंजीनियर, क्लर्क और अकाउंट्स जैसे कई पद शामिल हैं. उम्मीदवार mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Nov 2025 01:55 PM (IST)

महाराष्ट्र के युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने नई भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के तहत कुल 290 पदों को भरा जाएगा. अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

भर्ती के अंतर्गत कई पद शामिल हैं, जिनमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के सबसे अधिक 144 पद हैं, जबकि सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के 48 पद, जूनियर क्लर्क / क्लर्क टाइपिस्ट के 46 पद और जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 16 पद शामिल हैं. इसके अलावा अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट स्टोरकीपर और अन्य पदों पर भी भर्तियां की जा रही हैं.
भर्ती के अंतर्गत कई पद शामिल हैं, जिनमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के सबसे अधिक 144 पद हैं, जबकि सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के 48 पद, जूनियर क्लर्क / क्लर्क टाइपिस्ट के 46 पद और जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 16 पद शामिल हैं. इसके अलावा अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट स्टोरकीपर और अन्य पदों पर भी भर्तियां की जा रही हैं.
कुल पदों का विवरण इस प्रकार है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर / सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के 2 पद, अकाउंट ऑफिसर के 3, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के 6, असिस्टेंट अकाउंटेंट के 3, जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 144, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 16, हायर ग्रेड स्टेनोग्राफर के 3, लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर के 6, जूनियर क्लर्क / क्लर्क टाइपिस्ट के 46, असिस्टेंट स्टोरकीपर के 13 और सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के 48 पद.
कुल पदों का विवरण इस प्रकार है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर / सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के 2 पद, अकाउंट ऑफिसर के 3, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के 6, असिस्टेंट अकाउंटेंट के 3, जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 144, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 16, हायर ग्रेड स्टेनोग्राफर के 3, लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर के 6, जूनियर क्लर्क / क्लर्क टाइपिस्ट के 46, असिस्टेंट स्टोरकीपर के 13 और सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के 48 पद.
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएं तय की गई हैं. कुछ पदों के लिए B.Com, B.E. या B.Tech की डिग्री मांगी गई है, जबकि कई पदों के लिए डिप्लोमा, 10वीं पास या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री आवश्यक है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें ताकि अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकें.
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएं तय की गई हैं. कुछ पदों के लिए B.Com, B.E. या B.Tech की डिग्री मांगी गई है, जबकि कई पदों के लिए डिप्लोमा, 10वीं पास या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री आवश्यक है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें ताकि अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकें.
वेतनमान की बात करें तो इस भर्ती में सैलरी काफी आकर्षक है. सीनियर पदों जैसे इंटरनल ऑडिट ऑफिसर या सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को 56,100 से 1,77,500 रुपये तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जबकि जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) और लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर को 38,600 से 1,22,800 रुपये तक सैलरी दी जाएगी. जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट स्टोरकीपर को 19,900 से 63,200 रुपये तक का वेतन मिलेगा. वहीं सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 रुपये तक का वेतन तय किया गया है.
वेतनमान की बात करें तो इस भर्ती में सैलरी काफी आकर्षक है. सीनियर पदों जैसे इंटरनल ऑडिट ऑफिसर या सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को 56,100 से 1,77,500 रुपये तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जबकि जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) और लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर को 38,600 से 1,22,800 रुपये तक सैलरी दी जाएगी. जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट स्टोरकीपर को 19,900 से 63,200 रुपये तक का वेतन मिलेगा. वहीं सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 रुपये तक का वेतन तय किया गया है.
सिलेक्शन प्रोसेस दो चरणों में होगा पहले ऑनलाइन परीक्षा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा.
सिलेक्शन प्रोसेस दो चरणों में होगा पहले ऑनलाइन परीक्षा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा.
एप्लिकेशन फीस भी श्रेणी के अनुसार तय की गई है. ओपन कैटेगरी (General) के उम्मीदवारों को 1000 फीस देनी होगी, जबकि BC, SC, अनाथ, PWD उम्मीदवारों के लिए फीस 900 रखी गई है. एक्स-सर्विसमैन (Ex-Servicemen) को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी.
एप्लिकेशन फीस भी श्रेणी के अनुसार तय की गई है. ओपन कैटेगरी (General) के उम्मीदवारों को 1000 फीस देनी होगी, जबकि BC, SC, अनाथ, PWD उम्मीदवारों के लिए फीस 900 रखी गई है. एक्स-सर्विसमैन (Ex-Servicemen) को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी.

Published at : 09 Nov 2025 01:55 PM (IST)
Published at : 09 Nov 2025 01:55 PM (IST)
विश्व
US और जॉर्जिया से गिरफ्तार हुए दो कुख्यात गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
US और जॉर्जिया से दो कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
Mohan Bhagwat का आया बड़ा बयान कहा, 'भारत में कोई अहिंदू नहीं' । Breaking News
Bihar के रण में 'राम नाम' की लड़ाई, चुनावी संग्राम में भिड़े योगी - अखिलेश । Bihar Election
Bihar Elections 2025:आखिरी दिन बिहार में NDA-महागठबंधन का धुआंधार प्रचार, इस बार किसकी सरकार?
Bihar में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन, 11 नवंबर को होगी वोटिंग । Bihar Election
शोर मचाने वाले लाउडस्पीकर को पुलिस ने नीचे उतरवाया, धार्मिक संस्थानों पर हुई कार्रवाई

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
