एक्सप्लोरर
महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 290 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इंजीनियर, क्लर्क और अकाउंट्स जैसे कई पद शामिल हैं. उम्मीदवार mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
महाराष्ट्र के युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने नई भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के तहत कुल 290 पदों को भरा जाएगा. अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
नौकरी
6 Photos
महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका
नौकरी
6 Photos
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
बॉम्बे हाई कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका, स्टेनोग्राफर के पद पर भर्तियां, मिलेगी शानदार सैलरी
नौकरी
7 Photos
NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
नौकरी
6 Photos
अमेरिका में वर्क परमिट वीजा पर नहीं मिलेगा ऑटो एक्सटेंशन, जानें कितने भारतीयों की नौकरी पर पड़ेगा असर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
US और जॉर्जिया से दो कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
Advertisement
नौकरी
6 Photos
महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका
नौकरी
6 Photos
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion