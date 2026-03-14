बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 जल्द होगा जारी, लाखों छात्रों की नजरें नतीजों पर टिकीं

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बिहार में इस समय लाखों छात्रों और उनके परिवारों की नजरें एक ही खबर पर टिकी हुई हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026. बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) जल्द ही कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम घोषित करने वाला है. जैसे ही बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा, छात्र अपने अंक ऑनलाइन देख सकेंगे और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे. कैंडिडेट्स यहां बताए गए स्टेप्स के जरिए भी नतीजे देख सकते हैं.

इस साल इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र और अभिभावक बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. अब खबरें आ रही हैं कि बोर्ड 21 मार्च से 25 मार्च के बीच कभी भी परिणाम घोषित कर सकता है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी रिजल्ट की घोषणा

बिहार बोर्ड हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट जारी करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा. इस दौरान बोर्ड के अधिकारी परीक्षा से जुड़े कई अहम आंकड़े साझा करेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी जाती है कि इस साल कितने छात्रों ने परीक्षा दी, कितने छात्र पास हुए और राज्य का कुल पास प्रतिशत कितना रहा. इसके साथ ही अलग-अलग स्ट्रीम में राज्य के टॉप करने वाले छात्रों के नाम भी घोषित किए जाते हैं. जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, उसके तुरंत बाद बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट देखने का लिंक सक्रिय कर दिया जाता है.

लाखों छात्रों को है इंतजार

बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में हर साल लाखों छात्र शामिल होते हैं. इस बार भी बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा दी है. परीक्षा खत्म होने के बाद से छात्र अपने रिजल्ट को लेकर काफी उत्सुक हैं.

कई छात्र आगे की पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, इसलिए उनके लिए यह रिजल्ट बेहद महत्वपूर्ण है. रिजल्ट के आधार पर ही छात्र तय करते हैं कि उन्हें आगे किस कोर्स या कॉलेज में दाखिला लेना है.



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इन वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. इसके लिए बिहार बोर्ड ने कुछ आधिकारिक वेबसाइट जारी की हैं.

छात्र इन वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं:

seniorsecondary.biharboardonline.com

results.biharboardonline.com

biharboardonline.bihar.gov.in



ऐसे देखें अपना रिजल्ट

सबसे पहले उन्हें ऊपर बताई गई किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां BSEB Class 12 Result 2026 का लिंक दिखाई देगा.

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद छात्र को अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को भरना होगा.

सारी जानकारी भरने के बाद जब छात्र सबमिट बटन दबाएंगे, तो उनका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

मार्कशीट में क्या-क्या होगा

ऑनलाइन दिखाई देने वाली मार्कशीट में छात्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी होगी. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, रोल कोड और हर विषय में मिले अंक शामिल होंगे.



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