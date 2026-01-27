हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ISRO में निकली लीगल कंसलटेंट के पदों पर भर्ती , यहां जानें भर्ती की पूरी डिटेल्स

ISRO में निकली लीगल कंसलटेंट के पदों पर भर्ती , यहां जानें भर्ती की पूरी डिटेल्स

अगर आप LLB पास हैं और सरकारी संस्थान में लीगल फील्ड में काम करने का सपना देखते हैं, तो ISRO आपके लिए अच्छा मौका लेकर आया है.जानें डिटेल्स

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 27 Jan 2026 03:01 PM (IST)
अगर आप LLB पास हैं और सरकारी संस्थान में लीगल फील्ड में काम करने का सपना देखते हैं, तो ISRO आपके लिए अच्छा मौका लेकर आया है.जानें डिटेल्स

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने लीगल कंसल्टेंट पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए है, जिनके पास कानून की पढ़ाई और अनुभव दोनों हैं. यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी और चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग बेंगलुरु में की जायेगी.

इस भर्ती में लीगल कंसल्टेंट पद पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. नियुक्ति की अवधि 11 महीने की होगी, जिसे काम के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है.चयनित उम्मीदवारों को ISRO के बेंगलुरु कार्यालय में काम करने का मौका मिलेगा.
इस भर्ती में लीगल कंसल्टेंट पद पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. नियुक्ति की अवधि 11 महीने की होगी, जिसे काम के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है.चयनित उम्मीदवारों को ISRO के बेंगलुरु कार्यालय में काम करने का मौका मिलेगा.
आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेगुलर मोड में LLB डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार को सरकारी विभागों से जुड़े कानूनी मामलों की बुनियादी जानकारी होनी चाहिये.
आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेगुलर मोड में LLB डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार को सरकारी विभागों से जुड़े कानूनी मामलों की बुनियादी जानकारी होनी चाहिये.
Published at : 27 Jan 2026 02:57 PM (IST)
Isro Recruitment JObs

