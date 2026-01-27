एक्सप्लोरर
ISRO में निकली लीगल कंसलटेंट के पदों पर भर्ती , यहां जानें भर्ती की पूरी डिटेल्स
अगर आप LLB पास हैं और सरकारी संस्थान में लीगल फील्ड में काम करने का सपना देखते हैं, तो ISRO आपके लिए अच्छा मौका लेकर आया है.जानें डिटेल्स
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने लीगल कंसल्टेंट पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए है, जिनके पास कानून की पढ़ाई और अनुभव दोनों हैं. यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी और चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग बेंगलुरु में की जायेगी.
