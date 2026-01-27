एक्सप्लोरर
UP में सरकारी नौकरी का मौका, लेखपाल पदों के लिए आवेदन जारी;लास्ट डेट से पहले करें आवेदन?
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए लेखपाल पद पर आवेदन करनें का आखिरी मौका, योग्य उम्मीदवार 28 जनवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं.यहां जानें पूरी डिटेल्स.
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है.यह भर्ती राज्य के अलग-अलग जिलों में की जायेगी.लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है.
