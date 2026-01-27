UP में सरकारी नौकरी का मौका, लेखपाल पदों के लिए आवेदन जारी;लास्ट डेट से पहले करें आवेदन?

UPSSSC लेखपाल भर्ती 2026 में आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को 25 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. यह शुल्क सामान्य, OBC, SC, ST और अन्य सभी वर्गों के लिए समान रखा गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है.