भारत भावनाओं का देश है, यहां ज्यादातर लोग तर्क से ज्यादा इमोशनंस को मानते हैं और उसी से लोग प्रेरणा भी लेते हैं. ऐसे में अगर कोई सेलिब्रिटी या फिल्मी सितारा उन्हें दिख जाए तो वो अपना प्यार दिखाए बगैर नहीं मानते और कई बार ऐसी हरकत कर देते हैं कि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा के साथ सेल्फी खिचा रहा फैन जाने अनजाने में खली के धक्के का शिकार हो गया.

सेल्फी ले रहे फैन को खली ने मारा धक्का!

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में खली एक एयरपोर्ट से निकलते दिख रहे हैं, उनके आस पास पीआर वालों और पेप्स का जमावड़ा है और लोग उन्हें एक झलक देखने के लिए खड़े हुए हैं. इतने में उनका फैन लाइन तोड़कर अचानक उनके सामने आता है और सेल्फी लेने लगता है जिससे खली कुछ चिढ़ जाते हैं और उस शख्स को जो उनके साथ सेल्फी लेने आया था धक्का मार देते हैं जिसके बाद उनका फैन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कौन हैं खली?

आपको बता दें कि द ग्रेट खली (दलीप सिंह राणा) भारतीय मूल के प्रसिद्ध पूर्व WWE पहलवान, प्रमोटर और अभिनेता हैं. 7 फीट से अधिक लंबाई वाले खली WWE के इतिहास में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं. वो हिमाचल प्रदेश में जन्मे, उन्होंने 2006 में WWE में कदम रखा और अंडरटेकर, जॉन सीना जैसे दिग्गज पहलवानों का सामना किया. वे 'बिग बॉस 4' में भी आ चुके हैं.

यूजर्स का खौल उठा खून तो किसी ने किया समर्थन

वीडियो को instantbollywood नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे भाई ऐसे लोगों के साथ सेल्फी लेते ही क्यों हो. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों को भाव देते ही क्यों हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसे किसी का रास्ता नहीं रोकते, सेल्फी तमीज से ली जाती है.

