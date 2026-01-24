हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीहरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 60 हजार से ज्यादा सैलरी; वेटरनरी डॉक्टरों के लिए निकली वैकेंसी

हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 60 हजार से ज्यादा सैलरी; वेटरनरी डॉक्टरों के लिए निकली वैकेंसी

हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका. HPSC Veterinary Surgeon भर्ती 2026 के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 24 Jan 2026 02:16 PM (IST)
हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका. HPSC Veterinary Surgeon भर्ती 2026 के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC ने वेटरनरी सर्जन के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में वेटरनरी डॉक्टरों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा.

1/7
आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो.
आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो.
2/7
इस भर्ती के तहत हरियाणा के अलग-अलग सरकारी विभागों में वेटरनरी सर्जन के पद भरे जाएंगे. यह मौका खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने वेटरनरी साइंस की पढ़ाई पूरी कर ली है और लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं.
इस भर्ती के तहत हरियाणा के अलग-अलग सरकारी विभागों में वेटरनरी सर्जन के पद भरे जाएंगे. यह मौका खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने वेटरनरी साइंस की पढ़ाई पूरी कर ली है और लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं.
Published at : 24 Jan 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
JObs HSSC Recruitment 2026 Veterinary Surgeon

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Iran Warning US: 'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
क्रिकेट
Indian Squad: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, इस गेंदबाज को पहली बार मिला मौका
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, इस गेंदबाज को पहली बार मिला मौका
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Jammu Kashmir Heavy Snowfall: जम्मू-कश्मीर समेत ठंड से ठिठुर गई ये जगह | Weather News | ABP
Himachal Pradesh News: Shimla में बर्फबारी का कहर, आपस में टकराए 3 ट्रक |
Venezuela–China Oil Debt Story | Loans, Oil & Geopolitics Explained | Paisa Live
Copper: 10,000 साल पुराना Metal जो Future Economy चला रहा है | The Red Gold Story | Paisa Live
Gold–Silver ETF Crash Explained | 2% गिरावट, ETF 15% क्यों टूटता है? | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Iran Warning US: 'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
क्रिकेट
Indian Squad: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, इस गेंदबाज को पहली बार मिला मौका
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, इस गेंदबाज को पहली बार मिला मौका
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
किस बीमारी की चपेट में हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जानें तबीयत बिगड़ने की वजह?
किस बीमारी की चपेट में हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जानें तबीयत बिगड़ने की वजह?
यूटिलिटी
फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस
फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget