हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 60 हजार से ज्यादा सैलरी; वेटरनरी डॉक्टरों के लिए निकली वैकेंसी
हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका. HPSC Veterinary Surgeon भर्ती 2026 के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.
हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC ने वेटरनरी सर्जन के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में वेटरनरी डॉक्टरों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा.
Published at : 24 Jan 2026 02:16 PM (IST)
