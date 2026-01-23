वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?

World Bank Group ने छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए Pioneers Internship Programme 2026 शुरू कर दिया है.यह इंटर्नशिप उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने का सपना देखते हैं और अपने करियर को वैश्विक पहचान देना चाहते हैं. इस इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर वैश्विक विकास परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त होगा और यह समझने का अवसर मिलेगा कि वर्ल्ड बैंक अलग-अलग देशों में किस तरह काम करता है.