वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षावर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?

वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने Pioneers Internship Program 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं.यह इंटर्नशिप अंडर ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छा मौका है,जाने पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 23 Jan 2026 05:41 PM (IST)
अगर आप विदेश स्तर पर काम करने का सपना देखते हैं और इकॉनॉमिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह इंटर्नशिप आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है.इस इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को न सिर्फ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था के काम को करीब से समझने का मौका भी मिलेगा.

वर्ल्ड बैंक ग्रुप हर साल प्रतिभाशाली और होनहार छात्रों के लिए Pioneers Internship Programme का आयोजन करता है. वर्ष 2026 के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत चयनित उम्मीदवारों को ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर दिया जाएगा. यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों पर काम करने में रुचि रखते हैं.
World Bank Group ने छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए Pioneers Internship Programme 2026 शुरू कर दिया है.यह इंटर्नशिप उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने का सपना देखते हैं और अपने करियर को वैश्विक पहचान देना चाहते हैं. इस इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर वैश्विक विकास परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त होगा और यह समझने का अवसर मिलेगा कि वर्ल्ड बैंक अलग-अलग देशों में किस तरह काम करता है.
Published at : 23 Jan 2026 05:41 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

