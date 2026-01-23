एक्सप्लोरर
वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?
वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने Pioneers Internship Program 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं.यह इंटर्नशिप अंडर ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छा मौका है,जाने पूरी डिटेल्स.
अगर आप विदेश स्तर पर काम करने का सपना देखते हैं और इकॉनॉमिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह इंटर्नशिप आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है.इस इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को न सिर्फ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था के काम को करीब से समझने का मौका भी मिलेगा.
