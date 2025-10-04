हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Army Jobs 2025: इंडियन आर्मी में करियर का सुनहरा मौका, ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती शुरू; ये करें अप्लाई

Army Jobs 2025: इंडियन आर्मी में करियर का सुनहरा मौका, ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती शुरू; ये करें अप्लाई

इंडियन आर्मी ने ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 10वीं, 12वीं और ITI पास उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Oct 2025 08:28 AM (IST)
इंडियन आर्मी ने ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 10वीं, 12वीं और ITI पास उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इंडियन आर्मी ने ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे. यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए खास है, जो देश सेवा का सपना देखते हैं और आर्मी में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है. इसके अलावा आईटीआई की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. योग्यता के साथ-साथ उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता भी महत्वपूर्ण है.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है. इसके अलावा आईटीआई की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. योग्यता के साथ-साथ उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता भी महत्वपूर्ण है.
उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम और छाती का साइज़ 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. यह शारीरिक मापक क्षमता आर्मी की सख्त नियमावली के अनुसार तय की गई है.
उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम और छाती का साइज़ 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. यह शारीरिक मापक क्षमता आर्मी की सख्त नियमावली के अनुसार तय की गई है.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी. एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी. एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी.
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा में रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से कुल 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे.
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा में रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से कुल 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे.
चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान 5,200 से 20,200 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. यह वेतन और भत्ते देश सेवा करने का अवसर और सम्मान दोनों प्रदान करते हैं.
चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान 5,200 से 20,200 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. यह वेतन और भत्ते देश सेवा करने का अवसर और सम्मान दोनों प्रदान करते हैं.
उम्मीदवारों को सबसे पहले भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न करें. फॉर्म के लिफाफे पर "Application for the post of _____" लिखें और कमांडेंट, 505 आर्मी बेस वर्कशॉप, दिल्ली कैंट, दिल्ली-110010 के पते पर भेज दें.
उम्मीदवारों को सबसे पहले भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न करें. फॉर्म के लिफाफे पर “Application for the post of _____” लिखें और कमांडेंट, 505 आर्मी बेस वर्कशॉप, दिल्ली कैंट, दिल्ली-110010 के पते पर भेज दें.
Published at : 04 Oct 2025 08:28 AM (IST)
Embed widget