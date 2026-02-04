हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीटेक फील्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, C-DAC में 805 वैकेंसी,जानें पूरी डिटेल्स

टेक फील्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, C-DAC में 805 वैकेंसी,जानें पूरी डिटेल्स

C-DAC Recruitment 2026: C-DAC में बम्पर पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जानें योग्यता और आवेदन का पूरा तरीका.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 04 Feb 2026 04:13 PM (IST)
C-DAC Recruitment 2026: C-DAC में बम्पर पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जानें योग्यता और आवेदन का पूरा तरीका.

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और उम्र की वजह से अब तक मौके छूट रहे थे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. C-DAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने साल 2026 के लिए बंपर भर्ती निकाली है.इस भर्ती में 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जायेगी.

C-DAC ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और प्रोजेक्ट एसोसिएट जैसे पदों पर कुल 805 वैकेंसी निकाली है. इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती में देश के अलग-अलग C-DAC सेंटर पर पद भरे जाएंगे. बेंगलुरु में 93 पद, चेन्नई में 97 पद, दिल्ली में 20 पद, हैदराबाद में 105 पद, कोलकाता में 15 पद, मुंबई में 27 पद, नोएडा में सबसे ज्यादा 283 पद, पुणे में 65 पद, तिरुवनंतपुरम में 73 पद और नॉर्थ ईस्ट के लिए 27 पद रखे गए हैं.
