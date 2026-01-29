गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीगूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई

गूगल ने साल 2026 के लिए यूजी, पीजी और PhD छात्रों के लिए कई पेड इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोग्राम शुरू किये हैं. ये इंटर्नशिप भारत के बड़े टेक हब्स में होंगी. यहां जानें पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 29 Jan 2026 10:10 AM (IST)
अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ किसी बड़ी टेक कंपनी में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है.गूगल ने साल 2026 के लिए यूजी, पीजी और PhD छात्रों के लिए कई पेड इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोग्राम शुरू कर दिये हैं.इन इंटर्नशिप्स के जरिए छात्रों को सीखने, कमाने और रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा.

गूगल की ये इंटर्नशिप्स भारत के बड़े टेक हब्स में कराई जायेगी.इसमें बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं. यहां छात्रों को इंडस्ट्री-लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आगे चलकर करियर बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है.
यह प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो रिसर्च और साइंस के क्षेत्र में रुचि रखते हैं. इसमें स्टूडेंट्स को रियल-वर्ल्ड समस्याओं पर काम करने और उन पर रिसर्च करने का अवसर मिलेगा. गूगल की एक्सपर्ट टीम के साथ काम करके छात्र अपने स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं.
Published at : 29 Jan 2026 10:10 AM (IST)
