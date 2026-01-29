एक्सप्लोरर
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई
गूगल ने साल 2026 के लिए यूजी, पीजी और PhD छात्रों के लिए कई पेड इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोग्राम शुरू किये हैं. ये इंटर्नशिप भारत के बड़े टेक हब्स में होंगी. यहां जानें पूरी डिटेल्स.
अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ किसी बड़ी टेक कंपनी में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है.गूगल ने साल 2026 के लिए यूजी, पीजी और PhD छात्रों के लिए कई पेड इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोग्राम शुरू कर दिये हैं.इन इंटर्नशिप्स के जरिए छात्रों को सीखने, कमाने और रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा.
Published at : 29 Jan 2026 10:10 AM (IST)
